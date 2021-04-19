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社會 社會焦點 保障人權

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

▲▼老屋,老房,房子,房產,透天,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李女與林女合夥各出1千萬頭期款買下位於士林中古屋，李女竟將房地設定抵押權2000萬元予他人，遭林女怒告背信。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

林女與李女為姊妹淘，各出1千萬頭期款買位在士林房子，簽下合夥證明書，並約定各有1/2所有權。李女因賦稅問題將房子登記在前夫弟弟名下，向銀行辦理5千萬元貸款及設定額度6千萬元的最高限額抵押權。李女因個人財務問題，未經林同意，將抵押權2千萬給予他人，導致房子價值有所減損，林女憤而提告，士林地院依背信罪，處2年有期徒刑犯罪所得2千萬沒收。

2015年6月李女與林女阿滿（化名）一起簽訂合夥書，合資購買士林一樓房子，雙方各出資1千萬作為頭期款，並約定各有1/2 所有權，且考量賦稅後，由李女在同年9月間將房借名登記在鄭男（前夫弟弟）名下，並向銀行辦理5025萬元貸款及設定額度6030萬元的最高限額抵押權。

鄭男的相關印鑑、存摺等資料交由李女保管使用，阿滿則全權交由李女處理房子的出租收入、租金抵繳貸款及後續出售等事宜。豈料李女因經商而需款周轉，未經阿滿同意，在2016年3月擅自將房子設定抵押權2000萬元予黃男、林女作為借款擔保，因此借得2千萬元作為支用個人經商所需。

▼林女以為可以當包租婆，卻慘遭被騙。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼金錢示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

阿滿開庭時表示，2人認識相當久也有信任度，也看在李女經營夜市店面幾10間，甚至出租很多隔間；當初2人合夥買房，說好要一起收租金，用租金抵貸款，豈料竟會發生這種事。

合議庭認為李女因經商而需款周轉，竟基於意圖為自己不法利益之背信犯意，未經阿滿同意，擅自房子設定抵押權2000萬元予黃男、林女作為借款擔保，因此借得2000萬元支用更導致房子在房市交易價值有所減損，因而生損害阿滿財產權益。士林地院審酌2人未達成和解，李女未賠償阿滿所受的損失，依犯背信罪，處李女有期徒刑2年。

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