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白沙屯媽超靈！28歲男進香「徵老婆」走1天　女生主動上門要LINE

白沙屯媽夜行軍！伸港起駕8小時狂飆　率10萬香燈腳回苑裡了。（圖／翻攝拱天宮臉書）

▲白沙屯媽夜行軍。（圖／翻攝拱天宮臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8天7夜遶境即將進入尾聲，不少信眾也在這趟遶境中帶著各自的願望祈求。其中，一名綽號小毛的男信眾背著「徵女友、老婆」的啟事，竟真的在加入隊伍遶境的第一天就有桃花上門。

白沙屯拱天宮媽祖於4月11日深夜11時40分起駕出發，乘坐專屬的「粉紅超跑」轎子，一路上撫慰眾多信徒，由於白沙屯特別疼愛孩童，讓不少信徒倍受感動，加入遶境的隊伍中，一路走到北港朝天宮再返回苗栗。

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快訊／白沙媽急行軍！凌晨伸港起駕回苑裡了　信徒：粉紅超跑太強。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

▲白沙屯媽祖18日回苑裡了。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台

據《三立新聞》報導，28歲的小毛已參與白沙屯媽祖進香3年，每年都祈求不同的願望；由於小毛單身4年，父母開始催婚，才會在今年向白沙屯媽祖祈求善良、顧家又孝順的女孩。

沒想到，小毛16日剛開始跟著隊伍行走，就有一名女生主動搭訕並加LINE認識，兩人開心地分享進香的經歷，但是否能進一步發展，小毛則笑說「希望囉！」

據悉，白沙屯媽祖16日抵達北港朝天宮，休息後花費3天從雲林趕回苗栗，且回宮前一晚會駐駕在通霄慈后宮，因此200多公里的路必須在1至2天內走完，讓白沙屯媽祖的隊伍有著「急行軍」的封號。

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