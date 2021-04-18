　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照：呵呵呵呵

記者鄒鎮宇／綜合報導

日前新北市中和區一名男童多次偷彈音樂行的吉他再逃跑，店家也暖心喊話，願意免費教導男童一堂吉他課。沒想到，店家17日發文，表示已經找到這名可愛的小男孩。

天籟之音音樂藝術中心-中和店日前在臉書粉專PO文，表示10日有個小男童蹲在他們店外觀看許久，最後忍不住推開玻璃門，撥了一下吉他後火速逃跑，這樣可愛又有趣的行為來來回回重複了3次，且男童逃跑速度之快，讓老闆都來不及反應。

▲▼新北男童「3度偷彈吉他」秒逃　老闆尋人喊話「我教你」暖炸。（圖／翻攝我是中和人）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男童偷偷打開門彈了一下吉他就逃跑。（圖／翻攝我是中和人）

▲▼偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照：真的太可愛了（圖／翻攝天籟之音音樂藝術中心-中和店）

▲老闆、男童與奶奶合照。（圖／翻攝天籟之音音樂藝術中心-中和店）

天籟之音音樂藝術中心-中和店日在臉書PO出影片尋人，事後男童學校的學務處主任來電聯繫，表示男童的奶奶覺得很不好意思，因為孩子有過動，擔心會把吉他弄壞，才不允許孩子進去看，但男童都會趁奶奶不注意偷偷去撥一下，讓老闆聽完直呼可愛，「呵呵呵呵，真的太可愛了！」

音樂行老闆17日也在臉書PO出男童及奶奶到店內的合照，表示學務處主任與奶奶帶著男童到店內，讓男童可以直接進店內看他喜歡的吉他，「謝謝中和國小學務主任協助與陪同，謝謝奶奶也辛苦奶奶，他們真的是澳門人不是澳客唷！」

►「2021名牌香水」任選1款999

ET快訊
台北女詭異走下板橋站月台！疑遭輾身首分離亡　司機員察看嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

精障男10年不洗澡「全身污垢驚人」！志工幫洗刮鬍子　重生照暖爆

小三最多是這星座！徵信社首次公開「機密」　竟被同一個星座洗榜

偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照：呵呵呵呵

台網紅「哺乳照」遭批裸露！　專家：親餵是一個國家的事

「只畫少女」IG吸8萬粉！畫家佐久間友香曝心法：運筆線條像愛撫

快訊／沙塵暴登陸北台灣淪陷！彭啟明提醒「關緊門窗」：開始南下了

正妹插畫家出賣「妹妹日常照」！背帶勒住緊身衣　粉絲嗨爆

台灣開始往爛的方向走！他一套「肉燥理論」完美解釋　網直呼中肯

彰化伸港福安宮6年前大火　鄉民因這事感念白沙屯媽不離不棄

大甲媽鑾轎3千萬匾額金光閃耀　最大面36兩「最強大哥」奉獻

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

上萬人信眾朝聖「白沙屯媽祖」震撼畫面感動網：讓台灣更團結

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

曾國城聽聞《全明星》爆劈腿突語塞..　「以為紅的喜歡不紅的」幽默化解

蔡英文先抵朝天宮「迎媽祖聖駕」　司儀喊總統好！信眾反回：進喔

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

精障男10年不洗澡「全身污垢驚人」！志工幫洗刮鬍子　重生照暖爆

小三最多是這星座！徵信社首次公開「機密」　竟被同一個星座洗榜

偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照：呵呵呵呵

台網紅「哺乳照」遭批裸露！　專家：親餵是一個國家的事

「只畫少女」IG吸8萬粉！畫家佐久間友香曝心法：運筆線條像愛撫

快訊／沙塵暴登陸北台灣淪陷！彭啟明提醒「關緊門窗」：開始南下了

正妹插畫家出賣「妹妹日常照」！背帶勒住緊身衣　粉絲嗨爆

台灣開始往爛的方向走！他一套「肉燥理論」完美解釋　網直呼中肯

彰化伸港福安宮6年前大火　鄉民因這事感念白沙屯媽不離不棄

大甲媽鑾轎3千萬匾額金光閃耀　最大面36兩「最強大哥」奉獻

精障男10年不洗澡「全身污垢驚人」！志工幫洗刮鬍子　重生照暖爆

小三最多是這星座！徵信社首次公開「機密」　竟被同一個星座洗榜

偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照：呵呵呵呵

不爽乾杯口氣差！火爆酒友刀棍猛攻釀4傷　土城警速逮5人到案

玹珠沉默2個月首發聲！　「24hrs被折磨」2000字怒揭APRIL、公司惡毒暴行

台中地院吃晚餐！女高中生夾「4菜1肉1魚」　價格曝光佛到爆

台網紅「哺乳照」遭批裸露！　專家：親餵是一個國家的事

閨蜜要結婚！105kg女「切胃減肥」8天瘦6kg：想漂亮出席婚禮

現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家

巴薩想續約梅西合約曝光：要求暫時減薪、退役後當形象大使

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

正妹插畫家出賣妹妹　背帶勒出超胸身材

台灣逐漸爛　肉燥理論完美解釋

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

大甲媽鑾轎3千萬匾額金光閃耀　最大面達36兩！

網紅哺乳照遭批　專家：親餵是一個國家的事

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

小四兒字超美「拿不到甲上」　網一看慚愧了

網友憂「電影神卡」優惠取消　威秀回應了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

上萬人信眾朝聖「白沙屯媽祖」震撼畫面感動網：讓台灣更團結

上萬人信眾朝聖「白沙屯媽祖」震撼畫面感動網：讓台灣更團結

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面