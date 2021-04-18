偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照：呵呵呵呵

記者鄒鎮宇／綜合報導

日前新北市中和區一名男童多次偷彈音樂行的吉他再逃跑，店家也暖心喊話，願意免費教導男童一堂吉他課。沒想到，店家17日發文，表示已經找到這名可愛的小男孩。

天籟之音音樂藝術中心-中和店日前在臉書粉專PO文，表示10日有個小男童蹲在他們店外觀看許久，最後忍不住推開玻璃門，撥了一下吉他後火速逃跑，這樣可愛又有趣的行為來來回回重複了3次，且男童逃跑速度之快，讓老闆都來不及反應。

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▲男童偷偷打開門彈了一下吉他就逃跑。（圖／翻攝我是中和人）







▲老闆、男童與奶奶合照。（圖／翻攝天籟之音音樂藝術中心-中和店）



天籟之音音樂藝術中心-中和店日在臉書PO出影片尋人，事後男童學校的學務處主任來電聯繫，表示男童的奶奶覺得很不好意思，因為孩子有過動，擔心會把吉他弄壞，才不允許孩子進去看，但男童都會趁奶奶不注意偷偷去撥一下，讓老闆聽完直呼可愛，「呵呵呵呵，真的太可愛了！」

音樂行老闆17日也在臉書PO出男童及奶奶到店內的合照，表示學務處主任與奶奶帶著男童到店內，讓男童可以直接進店內看他喜歡的吉他，「謝謝中和國小學務主任協助與陪同，謝謝奶奶也辛苦奶奶，他們真的是澳門人不是澳客唷！」

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