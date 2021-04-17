SWAG一句口號重創2行業！15萬月薪狂掉　應召業深受其害

▲本刊年初刷了1萬5,000元的禮物「斗內」，取得與SWAG女直播主約會的機會。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台灣警方近一個月來大力掃蕩情色平台，除封鎖平台IP外，還大動作約談平台負責人、工程師、男女直播主等人，從過去猶如「時尚新風潮」的情色直播主，到面臨警方約談的「過街老鼠」，情色平台遭打壓下轉趨低調，但有些人卻因此從中獲利。

第一個獲利者是靠辦拍照活動賺錢的活動主辦。據北部一名攝影活動主辦表示，過去這些平台在未出現前，他平均一個月收入可達15萬元之譜，但這些情色平台出現後，許多男會員紛紛轉向參與情色平台活動，從「斗內」女直播主到見面約會，他們不惜花重金拍攝「專屬個人作品」，連帶也影響參與攝影活動意願。

「可啪可拍」這一句話讓他們業績大傷。另名主辦稱，辦攝影活動本就滿足個人私慾，但拍照原則是「動口不動手」；此是情色平台出現後，販售的影片簡直變成每個女直播主的個人宣傳片，搶走許多「想啪想拍」的男客戶，他認為在情色平台被打壓後，女模短時間內會回歸拍照市場。

第二個獲利者是應召站業者。北部一位雞頭「阿浩」說，過去應召女郎只要收錢接客即可，完事立即走人；但在「SWAG」平台出現後，許多男嫖客都會私下問說「可加錢拍嗎？」，讓應召女郎相當困擾；有些客人直接表明要找能拍的妹做，業績也因此掉了3成之多。

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