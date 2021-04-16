桃園醫療小管家龍潭據點揭牌　中醫檢測新穎健康服務多元

▲桃園醫療小管家龍潭據點揭牌。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局16日於龍潭區、舉辦「桃園醫療小管家」服務據點揭牌儀式；據點規劃提供新穎的「中醫體質檢測」服務，長者只要將雙掌服貼放置在體質檢測儀上，儀器將透過專利技術並結合大數據資料庫，產製每一個人專屬的體質分析結果，簡單又快速，讓長者了解自己的體質，改善生活作息和健康。

▲新穎中醫檢測多元健康服務。（圖／衛生局提供）



衛生局表示，隨著社會變遷與醫療衛生的進步，致整體人口結構快速趨向高齡化，為使資源發揮最大效益，讓有需求的長者得到全方位悉心的身心照護，在地老化無疑是不可或缺的；而龍潭區「桃園醫療小管家」服務據點，設置於八德里，該里人口數4,852人，65歲以上人數638人，老年人口比率13.15%，為符合長者需求。

龍潭區「桃園醫療小管家」服務據點，為常駐型服務據點，委託龍潭敏盛醫院，透過個案管理師駐點提供免費血壓量測、高血壓個案追蹤管理、心房顫動（AF）預篩、慢性病衛教指導、複雜個案家訪服務、長照資源轉介、健康促進活動等服務，期提升民眾自我照護能力，建立與社區居民良好的互動關係。

龍潭區服務據點(桃園市龍潭區八德里梅龍路178號)於每週一至週五，上午8時30分至下午5時30分提供服務，如民眾有健康相關問題可至據點洽詢或撥打專線03-4797435諮詢。

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