「我在餵飽孩子」辣媽PO哺乳照挨批暴露　反嗆：很難理解魔人心態

▲辣媽部落客Michelle日前誕下第3胎，在臉書分享哺乳照。（圖／翻攝Stay Fit with Mi臉書）

圖、文／鏡週刊

辣媽部落客Michelle經營粉專「Stay Fit With Mi」擁有逾23萬人追蹤，她與丈夫長年旅居美國德州，1月因疫情返台，並在本月誕下第3胎。近日她在臉書分享親餵小兒子的哺乳照，想不到有網友留言指她暴露隱私、應注意公德心。Michelle看了生氣指對方不尊重媽媽們，認為沒有人應該為哺乳感到羞愧，並希望台灣能越來越像歐美國家，讓媽媽不需遮遮掩掩自在哺乳，她決定要當哺乳大使，好好推廣健康哺乳的觀念。

Michelle近日誕下第3胎，在臉書分享哺乳照，一位網友偏激留言：「不是當了媽媽就可以隨意暴露隱私部位吧？！你想表達什麼呢？母乳餵養好還是胸部有沒有下垂？請自重。很多新手媽媽都會在（應為「再」）帶著一個罩子，在公共場所餵奶的時候。你既然願意發布這麼隱私的照片，還是好好注意公德心。臉書是一個公共場所，很多青少年都有臉書，請你自重。」

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Michelle於限時動態回應該網友，並表示「我才不知道妳想表達什麼，這樣的言論真的很不尊重每一位哺乳媽媽，這麼健康正常美好的事情，就因為妳這樣的想法害大家必須遮遮掩掩嗎？真的很難理解魔人的心態，一般我不會理會魔人，但多虧這位偏激的想法，我決定要當哺乳大使好好推廣一下健康哺乳正常化。」

她翻出3年前哺乳廣告說：「沒有人應該為哺乳感到羞愧，當有人質疑妳哺乳好像很丟臉，請妳關在家哺乳或是請妳離開現場去廁所哺乳，請理直氣壯告訴對方：『我在餵飽我的孩子。』如果你正在這裡吃東西，我請你離開回家吃或是去廁所吃，你能接受嗎？」

Michelle語重心長表示，「你對哺乳有什麼感受與框架與我無關，請尊重每一位母親，並矯正自己的想法，希望台灣可以越來越像歐美國家，能隨時隨地自在哺乳，我在美國公開場合哺乳時連遮巾都沒蓋，穿著襯衫扣子打開就直接餵了，也從來不會有人要我離開，這是一件偉大又神聖、天然的事情，無需為了自己有愛又健康的行為感到羞愧。」一番言論引起許多媽媽網友共鳴，支持她正確哺乳的理念。



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