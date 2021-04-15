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土耳其希臘外長展開會談　專家預期：不會出現重大突破

▲▼希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias），在伊斯坦堡會見東正教主教巴塞洛繆一世（Bartholomew I）。（圖／路透）

▲希臘外長鄧迪亞斯先在伊斯坦堡會見東正教主教巴塞洛繆一世（Bartholomew I）。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉14日專電

土耳其、希臘去年夏天在東地中海差一點就爆發衝突。兩國外交部長明天將在安卡拉會談，為逾兩年來希臘高層首訪土耳其。但觀察家不預期雙方在重大分歧上會出現重大突破。

希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）明天抵安卡拉會晤土耳其外長卡夫索格魯（ Mevlut Cavusoglu），目的在為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan ）和希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）未來進行高峰會鋪平道路。

鄧迪亞斯上個月接受邀請後表示，透過對話可以尋找化解兩個北大西洋公約組織（NATO）「唯一雙邊爭端」的共通點。他指的是愛琴海和東地中海專屬經濟區和大陸棚定界問題。

土耳其地質探勘船去年夏天進入希臘聲稱擁有主權而且靠近雅典盟友賽普勒斯的海域作業，導致兩國緊張情勢升高，甚至引發海上軍事對峙。土、希各一艘護衛艦去年8月在能源藏量豐富的東地中海爭議海域輕微碰撞，導致雙方劍拔弩張。

事件也衝擊土耳其與歐洲聯盟關係，在當時升高了布魯塞爾以制裁回應安卡拉對歐盟成員希臘、賽普勒斯展開「挑釁行動」的可能。後來土耳其沒有繼續在爭議海域進行鑽探，土、希並針對海上爭端在伊斯坦堡和雅典展開兩輪較低階官員會談，為2016年以來首見。

土耳其也試圖與歐盟修補關係。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）上週到訪安卡拉。不過那次訪問因為引發性別歧視爭議而蒙上陰影。

儘管外界認為鄧迪亞斯和卡夫索格魯會談是雙邊關係一大進展，但是觀察家不預期在導致兩國分歧的議題上會出現重大突破。

半島電視台（Al Jazeera）報導，任教土耳其阿赫·埃夫倫大學（Ahi Evran University）國際關係系的埃爾索伊（Eyup Ersoy）說：「土耳其和希臘間的分歧錯綜複雜、相當棘手。因此，在當前情勢下，要針對那些分歧找出全面解決之道，這不切實際。在共同利益基礎上達成雙方都可接受的妥協才是審慎作法。」

波蘭國際事務研究所（Polish Institute of International Affairs）中東和非洲計畫負責人瓦西里夫斯基（Karol Wasilewski）表示，看不出任何一方準備做出重大讓步，但是雙方都期盼可以結束因分歧而造成的關係中斷。

瓦西里夫斯基認為，目前的安卡拉政府民族主義色彩濃厚，艾爾段似乎視土耳其共和國建國基礎之一的洛桑條約（Treaty of Lausanne）為限制21世紀「新土耳其」進一步發展的因素。

與此同時，一方面因為有歐盟撐腰，一方面因為土耳其的區域孤立，希臘因此自認占上風而不願意讓步。

他說：「我對於是否可能達成長久解決之道不那麼樂觀，因為雙方目前似乎還沒有準備好妥協。」

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