救災人員、目睹乘客都有！陳時中曝「初步統計數字」預計千人可領善款

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成49死，超過218人輕重傷，衛福部也在4/2成立賑災專戶，目前已累計9.7億多元善款。衛福部部長陳時中今表示，初步統計，目前已掌握總共傷亡人數265人，其中亡者49人、亡者家屬118人，傷者216人、傷者家屬522人，後續還要加上救災人員，預計有破千人得到支助。

陳時中今表示，根據最新統計，目前累計收到9億7千多萬元善款，其中「罹難者家屬」會有一筆現金，提供生活扶助，因為有些罹難者本來就是家庭生活支柱、經濟來源，這一塊至少要花1/3的錢，而除了罹難者家屬，重傷者家屬和目睹乘客，會針對這些對象提供支助。

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▲衛福部公布可領善款初步統計人數。（圖／衛福部提供）

陳時中進一步提到，其他罹難者還有其他需求，例如有孩子需要教育，所以希望這筆善款可以幫助他們到大學畢業，會設立信託帳戶，請教育部計算各年齡層需要的教育費和生活費等，支助到大學畢業。

另外，有一部分會直接支付相關心理重建。陳時中說明，需要看心理醫師會支付一筆費用，例如辦團體心理諮商課，大部分的錢會直接發給四類人員，都會得到心理創傷需要看病的費用；另外，也會提供法律協助，有相關法律問題，也會提供相關費用，但必須提出申請。