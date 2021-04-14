衛福部賑災專戶累計「9.7億善款」　陳時中：最快下週發第一筆款項

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成49死超過218人輕重傷，衛福部也在4/2成立賑災專戶。衛福部部長陳時中今表示，根據最新統計，目前累計收到9億7千多萬，會用比較多的是，給罹難者家屬一筆現金，提供生活扶助，因為有些罹難者本來就是家庭生活支柱、經濟來源，所以這一塊至少要花1/3的錢。

陳時中說，這次事件受傷裡面有非常重傷的，可能將來在行動上面都會有問題，還有罹難者家屬、重傷者家屬和目睹乘客，因此會針對這些對象提供支助。

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陳時中進一步提到，其他罹難者還有其他需求，例如有孩子需要教育，希望可以幫助他們到大學畢業，會設立信託帳戶，請教育部計算各年齡層需要的教育費和生活費等，支助到大學畢業。

另外，有一部分會直接支付相關心理重建。陳時中說明，需要看心理醫師會支付一筆費用，例如辦團體心理諮商課，大部分的錢會直接發給四類人員，都會得到心理創傷需要看病的費用；另外，也會提供法律協助，有相關法律問題，也會提供相關費用，但必須提出申請。

目前對相關受害者都在做調查，有做一戶一社工，現在在調查個別家庭需要，有些需要可能是沒有想到的，只要有需要就提出，會在委員會討論，做出金錢分配。

陳時中強調，生活扶助除了給罹難者，還會給傷者、家屬，所以金額分配會比較高，下禮拜會提出來討論，希望下禮拜就可以罹難者家庭和生活扶助提出確切結果，最快下禮拜就會出去第一筆款項。