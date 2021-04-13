影片曝光　政大副教授上央視批台灣軍隊紙老虎、哪個軍官可打仗？

▲學者賴岳謙上大陸節目，批評台灣軍隊是「紙老虎」，軍官思維都活在50年前。（圖／國會調查兵團Youtube）



記者陶本和／台北報導

根據「國會調查兵團」13日在Youtube平台上發出的一則影片，內容為國立政治大學外交學系兼任副教授賴岳謙在對岸節目受訪時的畫面，賴岳謙批評台灣軍隊是「紙老虎」，武器裝備落後大陸一至二代，而軍官的思維也活在50年前。

根據「國會調查兵團」透過Youtube披露的一段影片【 台灣政治大學副教授 上 中國央視 嗆台：『台灣軍隊 紙老虎 無能打仗』！】，賴岳謙透過視訊接受對岸節目訪談。他在節目中除了批評台灣的軍隊根本是「紙老虎」，同時也強調自己在軍隊服務幾十年，太了解武器裝備都落後大陸一至二代，不論空中、海上、水下或步兵，台灣軍隊訓練強度也跟大陸差很多。

賴岳謙在影片中指出，台灣軍官的思維也活在50年前，不是現在戰爭的思維，「不要矇混了，這些軍人穿一身老虎皮，根本不是老虎了，哪一個軍官可以打仗的」。

在賴岳謙評論完後，節目的主持人也接著說，賴岳謙的談話真是一針見血，不過他認為，台灣軍隊不應稱為「老虎」，應該只是「紙貓」。

對此，國會調查兵團的影片配文則批評，台灣政治大學每年接受政府補助學術經費，結果養個專門羞辱國軍的賴岳謙副教授；底下也有網友留言認為，「這是來痲痹大陸的吧？」