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社會 社會焦點 保障人權

獨／岡山掩埋場大火「不明氣體」噴發　惡臭南飄！環保署稱非有害

地方中心／高雄報導　

高雄市岡山區一處掩埋場晚間發生火警，燃燒異味一度擴散到仁武區鳳仁路附近，警消獲報火速前往滅火。掩埋場火警延燒整晚，從火場內部曝光的影片可以看到，現場除了火勢不小外，還可以看到垃圾堆不斷噴出不明氣體。許多高雄市民在環保局臉書上留言狂罵「聞到臭味」，但環保署則說「非有害物質」。

▲▼高雄掩埋場大火。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄掩埋場大火，火堆處噴發不明氣體。（圖／地方中心翻攝，下同）

高雄市政府環保局深夜在臉書發文說，岡山區山隙路1巷100號晚間7點08分發生火警，風向為西北風，燃燒臭味沿下風處影響到仁武區鳳仁路附近，現場有兩部怪手配合消防局水線處理，全力撲滅火勢中。

高市環保局貼出環保署空氣品質測站的資料指出，目前空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，要市民朋友們放心。不過，高雄市民卻在底下留言狂罵，「空氣中都是塑膠味，你跟我說PM2.5」、「睜眼說瞎話」、「味道都飄進家裡，刺鼻的臭味連喉嚨都不舒服」、「快中毒了」、「好臭」。

▲▼高雄掩埋場大火。（圖／地方中心翻攝）

掩埋場火警延燒整晚，至今仍未撲滅。ETtoday新聞雲獨家取得掩埋場內部火警影片，可以看到掩埋場內部火勢相當大，而且火堆中還不斷噴出不明氣體，一旁消防人員都看傻眼。掩埋場大火，許多民眾都聞到臭味，對此環保局緊急派員稽查，表示目前除了燃燒不完全產生的粒狀物之外，尚無測得其他污染物。

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