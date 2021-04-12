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高雄岡山掩埋場火警！　「臭味狂竄市區」居民暴怒：都快窒息了

▲▼高雄岡山區一處掩埋場發生火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄岡山區一處掩埋場發生火警。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市岡山區一處掩埋場晚間發生火警，燃燒異味一度擴散到仁武區鳳仁路附近，警消獲報火速前往滅火。高雄市環保局在臉書上發文說，目前高雄市空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，請市民朋友安心。消息一出，不少高雄市民留言狂罵，「空氣中充滿燒焦塑焦味，都快窒息了，說什麼請市民安心」、「在家都快吐了，嗆鼻」。

高雄市政府環保局深夜在臉書發文說，岡山區山隙路1巷100號晚間7點08分發生火警，風向為西北風，燃燒臭味沿下風處影響到仁武區鳳仁路附近，現場有兩部怪手配合消防局水線處理，全力撲滅火勢中。

高市環保局貼出環保署空氣品質測站的資料指出，目前空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，要市民朋友們放心。不過，高雄市民卻在底下留言狂罵，「空氣中都是塑膠味，你跟我說PM2.5」、「睜眼說瞎話」、「味道都飄進家裡，刺鼻的臭味連喉嚨都不舒服」、「快中毒了」、「好臭」。

另外，掩埋場的燃燒臭味疑似也飄到楠梓區，有網友在臉書社團「我是楠梓人」發文說，土庫這邊整個塑膠燒焦的味道，「1999說，如有感覺呼吸不順暢或難過，請戴口罩。」網友們紛紛留言說，「超臭」、「楠梓路也有聞到」、「我家這也超臭」。

▲▼高雄岡山掩埋場火警，燃燒異味讓楠梓區的市民也受不了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄岡山掩埋場火警，燃燒異味讓楠梓區的市民也受不了。（圖／地方中心翻攝）

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