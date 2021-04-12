柯P指AZ疫苗針頭「3c.c改成1c.c」　莊人祥：的確較精準

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市長柯文哲12日上午赴聯合醫院和平院區施打AZ疫苗，並指出針頭從3c.c改成1c.c，打起來比較精準且不痛。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，用1c.c空針的確可以比較精準抽取疫苗量。

柯文哲12日上午9時30分準時抵達聯合醫院和平院區接種AZ疫苗，打完疫苗後接受媒體聯訪。被問到打完的感覺？柯文哲表示，「還好啦！」他上次有來視察，還特別交代3c.c針具改成1c.c，所以針頭更細，打起來更不痛，不過價格每次差3.5元。

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關於3c.c.針頭改成1c.c，柯文哲說，一開始衛福部配下來是用3c.c.針具打，但事實上每個人第一劑量為0.5c.c，因此用1c.c針具抽比較精準，當然要用5c.c的打也可以，就是技術問題。

對此，莊人祥表示，用1c.c空針的確可以比較精準抽取疫苗量，疫苗每一瓶10人份，但廠商都會裝超過10人份，目前根據打2.4萬多劑來看，平均每坪使用人次是10.7。

莊人祥說，還沒看到台北市的詳細平均數目，大概目前平均人次是10.6，所以還需要一段時間觀察，有些人用3c.c也可以達到節用。他也接著表示「謝謝柯市長提出觀點，之前指揮中心也有注意到，有些人喜歡用3c.c，有些人喜歡用1c.c，都有利有弊，主要是習慣也不一樣。」至於價錢部分，大量採購可能會比較便宜，會再評估看看是否要採購1c.c。