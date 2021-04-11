記者家門前慘遭射殺！2騎士狂轟10多槍　總理震怒要查了

▲希臘知名社會記者卡拉瓦茲在家門前被槍殺。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

希臘一名資深的社會記者卡拉瓦茲（Giorgos Karaivaz）9日，在雅典南方的家附近被開槍襲擊，當場斃命。警方調查死者身上有多處彈孔，消息指出有2名男子騎著機車衝到卡拉瓦茲面前開了至少10槍以上。該起案件也震驚了希臘政府，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）下令以最快速度調查並抓住嫌犯。

綜合外媒報導，知名記者卡拉瓦茲下班後開車返家，下車後在門口遭遇2名男子，騎著機車持裝消音器的手槍當面射殺，身上至少6個彈孔。警方表示，在現場找到10多顆彈殼，推測嫌犯應非一般民眾，極有可能是職業殺手。

據了解，卡拉瓦茲跑社會線多年，在數十年的職涯中曾為多家報紙和媒體工作，過去沒有表示收到任何死亡威脅，也沒有要求警察保護。當地媒體組織表示，必須確定卡拉瓦茲被殺害的原因是否與工作有關，或是有無涉及組織犯罪或貪腐案件。

儘管希臘的媒體常常遭受到抗議人士攻擊，甚至投擲燃燒彈，不過直接殺害記者的案件相當少見，甚至整個歐盟最近一起記者遇害的事件已經是3年前。卡拉瓦茲遇害的消息不只震驚希臘政府，連歐盟執委會主席萊恩（Ursula von der Leyen）也發聲，指出應該要為這起卑鄙的謀殺案伸張正義。