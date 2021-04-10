男調查官遭爆性騷6女！　調查局下周召開會報重整紀律

▲調查局傳出性騷事件，上圖中為法務部長蔡清祥。（圖／記者湯興漢攝）

中央社記者蕭博文台北10日電

針對近年發生數起性 騷擾事件，調查局官員今天表示，局長呂文忠已指示下週召開紀律會報，徹底檢討目前調查局工作紀律，並持續積極推動建立性別友善優質職場。

桃園市調查處一名高姓男調查官被6名女調查官集體控訴性騷擾，日前經考績會決議記過調職；去年間，時任台北市調查處外事站副主任的陳姓調查官涉嫌性騷擾女同事，除遭調職，也被台北地檢署起訴強制猥褻罪嫌。

調查局表示，一向重視建立兩性工作平等的正確觀念，讓同仁瞭解性騷擾的成因與責任進而共同防治，並促使各單位對性騷擾案件能立即採取有效糾正及補救措施，以保護被害人權益，創造兩性工作平等的優質環境 。

調查局指出，去年9月間，已針對內外勤全體同仁 辦理18場次性騷擾防治專題演講，透過全員參訓、互動式學習，強化正確性別意識觀念，期許同仁以尊重的心，營造性別友善優質職場，將性騷擾防治內化到日常工作及生活，以尊重包容促使調查局文化更和諧、更優化 。

調查局表示，對於不幸發生多起性騷擾事件，除深感痛心與遺憾，也將坦然面對、徹底檢討、絕不護短，秉持「毋枉毋縱」及「依法嚴辦」原則，彰顯調查局重視兩性工作平等及嚴懲性騷擾事件的決心。

官員透露，局長呂文忠已指示，利用原訂下週進行的一級主管會議召開紀律會報，就調查局包括兩性工作平等在內的工作紀律進行深切檢討，全力重整旗鼓，杜絕任何亂紀情事。