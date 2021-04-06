年度最強檔～小米超狂米粉節多款爆品、狂撒千元現金券！電影級相機、最強5G旗艦小米11上市

▲小米最近不只亮相最新旗艦5G手機小米11，還將在4/6～4/11舉辦米粉節，眾多人氣商品都祭出超狂優惠。（圖／小米提供）



消費中心／綜合報導

米粉們有福了！一年一度的米粉節特惠活動將於4/6～4/11熱鬧登場，官方一口氣推出眾多熱銷商品的夢幻優惠，包含掃拖機器人、小米手環、藍牙耳機、行動電源、空氣淨化器等，皆有低至三折起的多重優惠及萬元有找的5G潮流機小米10T Lite直降500元，加上最新亮相的年度旗艦小米11 5G手機，兩款不同訴求的旗艦機一齊殺入戰場，滿足不同需求的消費者。

要說什麼折扣對消費者來說最有感，現金折價絕對可以排進前三名！小米超有心，為了迎接一年一度的米粉節盛典，只要上「2021小米米粉節」活動網站就能領取300元手機折價券，而且直接適用於所有機型，包含此次年度旗艦小米11 5G手機，放送折扣不手軟。小米11 5G手機以「電影級相機」為最大亮點，搭載1億畫素OIS廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素長焦微距鏡頭以及超級夜景錄影模式，即使身處昏暗環境也能清晰呈現每一個光影細節；還有一鍵AI電影鏡頭和電影濾鏡，簡單就能拍出電影般的高質感影片；搭配WQHD+2K超高解析度螢幕、搭載Harman Kardon立體聲，視聽體驗完美呈現。

▲小米11以「電影級相機」為最大亮點，超高規格，輕鬆就能拍出電影般的超質感影片。（圖／小米提供）



▲小米11搭載四曲面螢幕設計，外型亮眼，機身背面曲線圓潤優雅，使用更舒適且堅固。（圖／小米提供）



▲小米11提供天際藍、午夜灰、雲朵白三種顏色，購機即提供總價值超過新台幣4千元的超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修。（圖／小米提供）

▲小米11 5G手機可一鍵開啟電影鏡頭，六種特效讓人輕鬆出大片感。（圖／小米提供）

▲小米11 5G手機擁有8種電影濾鏡，打造專屬風格的影片好簡單。（圖／小米提供）

還有5G潮流機小米10T Lite，搭載6400萬像素主相機、800萬像素超廣角鏡頭，可輕易捕捉到清晰的遠近細節，潮流漸變色玫瑰金、海洋藍以及質感珍珠灰，精緻外觀拿在手上輕鬆化身街頭潮人；此次活動狂降500元，只要9,499元，萬元以內的預算就能買到規格亮眼的5G手機，晉身新一代5G入門神機，想換手機趁這波。

▲規格強大小米10T lite 5G手機，米粉節推折價優惠，萬元內可入手。（圖／翻攝自小米官網）

除了手機之外，今年的米粉節也推出多款智慧家居新品，讓消費者一次無痛把購物車全部清空！包含新一代看門神器「小米智慧門鈴2」只要1,195元、居家清潔助手「米家無線吸塵器G9」限時特惠價只要4,995元，以及單身族及小家庭必備的「米家電子鍋mini」只要1,495元。另外還有數十款明星商品推出直降大優惠，如「米家掃拖機器人」直降1,250元，折後優惠價只要7,745元、「米家空氣淨化器Pro」直降1,400元，優惠價只要5,495元，領券都可最高再折新台幣1,000元，米粉們若想以超甜價格購入小米智慧家電，一定要在米粉節期間入手才划算！

▲小米智慧門鈴2。（圖／小米提供，下同）

▲米家無線吸塵器G9。

▲米家電子鍋mini。

▲米家掃拖機器人。

▲米家空氣淨化器Pro。

「2021小米米粉節」4/6～4/11活動期間，每天中午12點整皆會推出四款熱門單品限時限量搶秒殺，熱門商品每日不同，包含米家無線吸塵器G10限時秒殺價只要5,995元、小米手環5限時秒殺價只要745元、小米便攜相片印表機限時秒殺價只要1,295元、米家床頭燈限時秒殺價只要645元等，數量有限售完為止。而為陪伴米粉們共度連假，米粉節活動更於4月2日起在全台小米實體門市搶先開跑，讓連假出遊的米粉們可提前將愛貨以親民價格搶先入荷！各位米粉們若想入手小米的熱門手機及家電，動作要快！

▲「2021小米米粉節」4/6～4/11活動期間，每天中午12點整會推出四款熱門單品的折扣優惠。（圖／翻攝自小米米粉節官網）

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