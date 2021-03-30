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愛書人的聖經！《重返查令十字路84號》登台　20年傳奇友誼續集

▲▼《重返查令十字路84號》（圖／尖端出版提供）

▲愛書人的聖經《查令十字街84號》續集《重返查令十字路84號》即將登台。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

《查令十字街84號》描述一段「以書會友」的情誼，讓全球愛書人為之動容！作者因尋找書本，而與對方通信長達20年，雖素未謀面，2人卻因為對文學的共鳴，跨越隔閡成為知音摯友，該書也被譽為「是愛書人的聖經」。如今續集《重返查令十字街84號》也將登台，3月30日由尖端出版發行，引起書迷一陣騷動！

1949年時海蓮．漢芙是一位貧窮的作家，偶然看見一則倫敦古書店的廣告，該書店專營絕版書，為了閱讀幾本遍尋不著的古書，海蓮開始寫信給對方，沒想到這一寫，就寫了20年。  海蓮與書商法蘭克開始長達20年的魚雁往返，在信中討論書、歷史、文學、文化⋯並建立起溫暖的情誼，直到法蘭克1969年的驟逝，這段書信緣戛然而止，他們始終未曾謀面。

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而1970年書信被彙整出版，書名以書店地址命名為《查令十字路84號》，在多年後被譽為「愛書人的聖經」，不斷演繹流傳，還被改編為電影。 

▲▼《查令十字路84號》書封

▲《查令十字路84號》被稱為愛書人的聖經。

《查令十字街84號》在1970年出版時，讓作者海蓮．漢芙因此備受矚目，隔年她終於能夠踏上前往英國的圓夢之旅，《重返查令十字街84號》就是這次旅行中的日記，海蓮將40天的行程，以她風趣口吻忠實地記錄，並且探訪那些心心念念的各種場景、實際感受當地人文氣息。

她在書中說，「我一生都在期盼來倫敦看看，我在查令十字路84號下車，來到昔日的『馬克斯與柯恩書店』。我心中想著一個人，我和他通了這麼多年的信，如今，我來到了這裡，但他卻已不在⋯⋯」

儘管書店已易手、橡木的書櫃已倒下，而法蘭克也已辭世；她仍在空蕩蕩的空間裡，建構出20年來記憶裡（想像中）的景象──「如何，法蘭克？我終於來到這裡了。」她在心中向多年的摯友道別。

▲▼《重返查令十字路84號》（圖／尖端出版提供）

▲《重返查令十字路84號》延續傳奇的20年情誼。（圖／尖端出版提供）

《重返查令十字路84號》延續傳奇的20年書緣、溫暖的人情，以及對英國文學與歷史的熱愛，同時也承載著對昔日知音的追念。如今繁體中文版由尖端出版社在3月30日發行，首刷還限量贈送由知名水彩畫家王傑老師特別繪製的典藏明信片組(2入)。

出版社介紹，《重返查令十字路84號》是海倫魂牽夢縈的倫敦旅程，從書中看到文字的力量，兩人僅用書信就跨越隔閡成為摯友實屬不易，而這段從未謀面的情緣給雙方帶來特別珍貴和溫暖的歡樂，海蓮一直想去倫敦一趟，想看望最熟悉的陌生人，最後卻因為弗蘭克因病離世，而無法實現了，因此《查令十字街84號》成為了海蓮和所有愛書人的最美的遺憾，這恐怕也是此書後來被稱為「愛書人聖經」的原因。

▲▼《重返查令十字路84號》（圖／尖端出版提供）

▲海蓮自述《查令十字路84號》對她的意義非凡。（圖／尖端出版提供）

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