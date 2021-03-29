「廚師戴手套」更髒！她舉例喊：找錢煮菜同一隻手　內行人曝真相

▲餐廳衛生看「廚師是否戴手套」，她舉例直呼：「感覺更髒吧。」（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書《爆怨2公社》疑惑說，一家店衛生還是不衛生，通常會看廚師是否有戴手套，但有一些老闆會戴著手套抓食材，再用戴著手套的手收錢找錢，甚至還會拿碗、拿抹布及掃地，讓她好奇「這樣不是更不衛生嗎」。文章分享後引發網友熱議，也有內行人解答「那是他們偷懶了」。

原PO表示，餐廳衛生還是不衛生，通常會看廚師是否戴手套，但她認為戴手套應該更恐怖，接著舉例「買鹹水雞，老闆娘戴手套抓食材，再用戴手套的雙手找錢」、「吃鴨肉飯，老闆娘從冰箱拿出肉片，用捏的一片一片擺盤」、「麵攤吃消夜，老闆娘切滷味、找錢，抓蔥花」等。

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她感嘆，不論是抓生食材、拿碗、拿抹布、掃地或找錢，全部都戴著同一副手套，這樣不是更不衛生嗎，「沒有戴手套的老闆，洗手頻率反而超高」。

▲網友表示，「處理不同的事務，要換手套啦，沒換的都是偷懶」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

其他網友看了文章後表示，「好像都是這樣，大家也都習慣了」、「我看到，就會默默上黑名單了」「其實戴手套是為了不要弄髒手，不是為了食物」，也有人解答「處理不同的事務，要換手套啦，沒換的都是偷懶，畢竟檢查很少會檢查到這麼細」、「因為拿生食、煮菜、找錢都要換手套啊，沒換的都不合格」。