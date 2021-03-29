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社會 社會焦點 保障人權

台北按摩師曾讓女客「呻吟74秒」不起訴　再性侵20歲妹…下場慘了

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲按摩示意圖。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市中山區一名魏姓男按摩師曾涉嫌性侵女客，雖不起訴，但又再次趁按摩期間性侵20多歲的女客。法官認為魏男手法程度低，因此依強制性交罪判魏有期徒刑4年，全案可上訴。

魏男2016年服務19歲的女熟客，趁對方唱完歌、酒醉享受按摩時，以手指性侵下體得逞。魏男事後辯稱，女熟客非常享受，不斷呻吟，他還要求對方小聲一點。

當時檢方勘驗養生管的監視器畫面，發現魏男及女熟客進入按摩間後，分別傳出36秒、38秒的呻吟聲，且音量忽大忽小，之後女子神色自若離開，不像被性侵的樣子，因此不起訴魏男。

▲瘦身,按摩,保養,自然美,精油,。（圖／記者李薇攝、pexels）

▲魏男曾被女客提告性侵，卻沒記取教訓。（示意圖／記者李薇攝、pexels）

豈料，魏男2020年3月24日服務一名20多歲的女客時，將對方的內衣解開，再從背部刻意按揉胸部，被女客喝止後又將手往下處碰女子下體，以手指性侵得逞，氣得女子將魏男踢開，直接結帳報警。

據《聯合報》報導，法官認為，魏男之前的案件沒被起訴處分，但應該記取教訓，如今再次利用按摩機會性侵女客，可見遵循法治的程度很低，又造成被害人身心承受痛苦，因此依強制性交罪判魏有期徒刑4年，全案可上訴。

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