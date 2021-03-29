32K男諷「垃圾議員」！得砸百萬在四大報公開道歉　女議員回應了

▲高雄市議員邱于軒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

一名吳姓網友日前在公開粉絲專頁內，辱罵高雄市議員邱于軒是「垃圾議員」，被提告之後還在同條貼文底下留言：「我被告了欸～...讓大家欣賞一下垃圾議員的玻璃心」等語，而該案雖被檢察官處以不起訴處分，但邱另外又提起民事求償。對此，高雄地院審理後，依法判吳男子需賠償邱1元，並在四大報紙登報道歉。

邱于軒主張，吳男2019年5月間在臉書公開的粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」的貼文中，公開留言回應，「沒有民主素養之垃圾議員，上次還造謠海音開放了民眾只會去上廁所沒錢聽音樂」等語，而其「垃圾議員」、「還不夠垃圾」、「根本沒腦」等發言，使不特定公眾得以瀏覽、議論、客觀上足以損害其人格、社會地位，此舉已經侵害到邱的名譽權。

另外，邱于軒也提到，對吳男提起刑事告訴，後為起訴處分後，吳男又將不起訴處分書提供為記者作為公開報導，而「打馬悍將粉絲團」也轉載該新聞連結並稱，「邱于軒被認證了～～」等語，經不特定網友留言數千則損害名譽之留言，且該貼文也有500多次分享，此舉已經造成自身精神上莫大痛苦，因此依法向吳男請求精神撫慰金、回復名譽等處分。

邱于軒向吳男提起新台幣1元的民事求償，並要求對方應該寫下道歉啟事，並將瀏覽權限設定為公開，張貼於「打馬悍將粉絲團」的網站上20日，供不特定人閱覽，且20日內這則貼文不得刪除。不過，吳男則表示，自己並沒有交付給記者任何資料，而他也提到，「垃圾議員」該用詞乃對事不對人，甚至主張是邱于軒自身的行為造成名譽、地位受損。

吳男不認錯的行徑，讓邱氣得當庭更改求償內容，改為要求對方在四大報登報道歉，而高雄地院審酌，吳男月薪為3萬2千元、邱于軒月薪為11萬餘元，在審酌兩人財力後，判准邱于軒的求償。針對判決內容，邱于軒則回應：「針對這次判決，代表言論自由不應該被無限上綱，謾罵無助於提升社會善良風氣，所以自己願意接受公評，而不是謾罵，才提告附以四大報刊登道歉。」