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哥吉拉通道？南港山區「1分鐘恐龍嘶吼」　台大教授：應非地鳴

記者陳俊宏／綜合報導

台北都市傳說？南港一名張小姐發現自家對面山頭，傳出一陣陣如同恐龍、大象聲，引發網路熱議，有人開玩笑說是「哥吉拉通道」，還有人認為會不會是地鳴聲？對此，台大地質系教授陳文山表示，應該不是地鳴。至於是否和捷運工程有關？台北市捷運局則回應，實在是不可能。

▼張小姐錄下奇異聲音。（圖／張小姐授權提供）

▲▼恐龍低鳴聲（圖／網友Jun Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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張小姐近日在「我是南港人」臉書社團困惑表示，家裡住在南港與信義區的附近山頭，搬來已3、4年，但偶爾會聽到一股低鳴嘶吼聲，彷彿是猛獸出沒，「YouTube有一些大陸和美國也有人錄到這聲音，有人說是龍的聲音、有人說是地質互相擠壓的聲音。」

張小姐用手機拍下另一端山頭，四周翠綠山巒環繞，卻對這長達1分鐘聲音，內心感到莫名的心慌，第一次聽見是白天， 第二次在晚上，而這次是第三次，因此她決定PO文求問，「住在這裡的大家，有聽過這奇怪的聲音嗎？」

▼張小姐直呼聲音很毛。（圖／東森新聞）

哥吉拉通道？南港山中「1分鐘恐龍低鳴聲」。圖為原PO本人。（圖／東森新聞）

▼其他鄰居也說聽過類似聲音。（圖／東森新聞）

哥吉拉通道？南港山中「1分鐘恐龍低鳴聲」。（圖／東森新聞）

張小姐27日受訪指出，已連續2、3年都聽過，今年更是連續兩天都聽到，且會印象深刻是因為就是一座山，晚上很暗加上聲音很恐怖；其實對面是登山步道，沒有一般道路可開車，所以可能不是跑車。其他鄰居也說聽過類似聲音，「我想說是不是有人挖礦，時間點滿剛好，都是在8點15分到8點半那時候，叫2分鐘就沒了。」

有網友認為，會不會是地鳴聲或板塊摩擦的聲音？對此，台大地質系教授陳文山表示，他聽過一次地鳴，是規模5點多地震，是比較低頻的聲音，「我覺得這個聲音上來講，應該不是地鳴，可能是其他一些聲音。」他認為，就算是地鳴聲，地震應該也是幾秒後隨之就來，但也沒發生地震。

求證北市捷運局，距離當地最近的捷運工程開車也要10分鐘，實在不可能，且工程是在地底下，並非路面上就可以聽見的聲響。由於還不知道真相，網友也議論紛紛，「真的是都市傳說」、「地球裡面還有一個世界」；還有人開玩笑，「很明顯是暴龍的聲音」、「哥吉拉的通道在那邊。」

▼南港山中「恐龍聲」引發網友討論。（圖／東森新聞）

哥吉拉通道？南港山中「1分鐘恐龍低鳴聲」。（圖／東森新聞）

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