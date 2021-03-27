國道通行費優惠吸車潮！2路段「紫爆」車速40km↓

▲今明兩日國道通行費優惠，民眾可提早出門掃墓。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將於下周登場，為避免返鄉人潮眾多造成國道壅塞，交通部高公局提供「連假前兩周周末」通行費率優惠，採長途單一費率再7折，從圓山到高雄通行費可省130元。交通部長林佳龍表示，趁周末天氣晴朗，民眾可提前掃墓。今日國道也有多處壅塞，南港、湖口路段一度紫爆，時速不到20公里。

根據高公局1968 APP顯示，今日國道多處車多壅塞，五堵－汐止、南港－石碇、東湖－堤頂、土城－關西服務區、楊梅端－湖口、竹北－新竹、茄苳－香山、王田－埔鹽系統、高鐵台中－快官、烏日－霧峰等路段車多，車速不到40公里。而南港系統－南港、湖口－竹北則是壅塞紫爆，車速不到20公里。目前國5雙向則仍大致順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佳龍於臉書發文表示，為避免連假期間國道壅塞，交通部高速公路局提供「連假前兩周周末」通行費率優惠，採長途單一費率再7折。

上週實施後，和疫情前（2019年）同期假日相比，週六交通量達110百萬車公里，增加5%、週日則達103百萬車公里，增加3%，效果良好。今明兩日也有優惠，民眾可多加把握。

▲▼清明節前兩周末國道採單一費率再七折。（圖／高公局）

為鼓勵民眾提前返鄉掃墓，以分散國道車流，交通部高公局於清明連假前2週休的3月20日、21日、27日及28日，國道收費採單一費率再7折，圓山到高雄通行費可省130元。

高公局指出，經試算小型車中長途旅次之通行費率為每公里0.63元，台北(圓山)至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元 (如附表)，至於短途用路人費用略有增加，籲請短途用路人改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

另為紓解清明節連假前2週休國5壅塞車流，高公局於前1、2週六(3月20日、27日) 0-12時比照連假封閉國5石碇及坪林南向入口，前1、2週日(3月21日、28日)15-20時比照例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制。

至清明節連假期間高公局亦實施多處匝道封閉措施，包括連假第1、2日0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口，0-24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口；連假第3、4日7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口，0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。