台北護理師「院內偷吃」已婚醫！男友抓包心軟原諒…下場超慘

▲被抓包的吳女事後向當時的男友Ｋ先生坦承偷吃，並跟對方借了30萬元支付遮羞費。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

一名任職北市某公立醫院急診部的吳姓護理師，遭Ｋ姓前男友指控是「愛情詐欺犯」，Ｋ先生透露，交往期間吳女時常把「將來要結婚」「老公」等字眼掛在嘴邊，讓想婚的他以為找到天命真女，吳女再用甜言蜜語哄騙對方買名牌包、支付生活費，Ｋ先生因禁不起吳女的柔情攻勢，只好通通買單。

沒想到，吳女卻在二人交往沒多久後，被Ｋ男抓包與院內一名已婚男醫師在辦公室嘿咻，綠光罩頂的Ｋ男心靈受重創，至今仍留下陰影。

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Ｋ先生說：「當初是吳女主動找跟醫師在辦公室內激戰，還跟男方討手機當禮物，吳女在完事後甚至傳鹹濕簡訊『我好舒服』給醫師，對方的另一半發現姦情揚言提告，但最終雙方以30萬元和解。」

▲吳姓護理師遭爆料，曾在醫院辦公室與已婚男醫師偷情。（圖／鏡週刊）



Ｋ先生還說：「當時我氣到想將吳女趕出家門，她才語帶悔意地告訴我，醫師是她的前男友，已經有家室，老婆還是名律師，吳女因心有不甘，才會展開復仇，刻意介入對方家庭，藉此破壞別人婚姻。」

Ｋ先生透露，吳女被抓包後不斷哭鬧、裝可憐，甚至以死作為威脅，聲稱要去Ｋ男家樓頂跳樓，Ｋ先生在百般無奈下，選擇原諒吳女，沒想到吳女又以「沒錢吃飯」為由，向Ｋ先生周轉當初答應要給醫師妻子的30萬元「遮羞費」。

Ｋ先生一時心軟答應，並要求寫下借據，雖然吳女沒多久後，確實返還了遮羞費，卻又想方設法不斷要求Ｋ先生提供金援，當初還給Ｋ男的30萬元一下子又被全被吳女陸續討回，才讓Ｋ先生驚覺再度上當受騙。



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