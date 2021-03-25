嘉縣經費用完停止回收椿象卵片　中埔鄉40萬片為最

▲嘉縣即日起停止荔枝椿象卵片。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府為防治荔枝椿象危害，陸續啟動化學防治（補助農藥防治）、物理防治（收購荔枝椿象卵片），以及生物防治（施放平腹小蜂）；其中荔枝椿象卵片收購作業2月22日啟動，以1片(有10顆以上未孵化的蟲卵)5元收購，截至3月15日總收購數量達到57萬4,735片，遠超過原訂目標，因收購經費已用罄，即日起停止收購。

▲中埔鄉公所為回收椿象卵片嘉縣最大宗鄉鎮。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義縣政府農業處表示，荔枝椿象卵片原訂收購目標17萬片，但收購至3月8日總收購數量已有18萬815片，將另覓經費並與防檢局溝通後持續收購，後續短短一周收購數量就高達40萬片，截至3月15日總收購數量57萬4,735片，經費已用罄，後續是否繼續收購將取決後續經費挹注。



農業處指出，這次配合收購的鄉鎮以中埔鄉繳收量最多，有39萬3,636片，其次是番路鄉10萬3,449片，繳交的鄉鎮有中埔鄉、水上鄉、民雄鄉、番路鄉、太保市、竹崎鄉、梅山鄉等7鄉鎮。



農業處提醒防治作業仍須大家共同合作，如有發現荔枝椿象卵片，請協助摘除壓扁或裝於垃圾袋密封後，交由垃圾車清運送焚化。

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