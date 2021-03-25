「半導體已成護國群山」　蔡英文：台灣將成高階製造中心

▲總統蔡英文出席「力晶積成電子銅鑼廠新建動土典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日出席「力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼廠動土典禮」時表示，可以看到因應全球供應鏈的趨勢，台灣半導體產業將形成「護國群山」；而政府規劃「六大核心戰略產業」會繼續利用半導體和資通訊產業的優勢，把台灣打造成「高階製造中心」與「半導體先進製程中心」。

蔡英文表示，這不只是力積電的大日子，也是整個半導體產業的大日子，透過力積電新廠的動土，更可以看到因應全球供應鏈的趨勢，台灣半導體產業將形成「護國群山」。

對於最近全球車用晶片短缺的問題，蔡英文表示，台灣繼防疫成功之後，再次成為全球焦點，這證明台灣不僅在半導體先進製程上領先全球，在全球供應鏈上也佔有關鍵的地位。

蔡英文說，從「護國神山」到「護國群山」，都證明半導體產業越來越多具有國際競爭力的廠商，可以強強聯手，從IC設計、晶圓代工到封裝測試，上下游一起合作，用最堅強的實力來打產業國際盃。

對於未來，蔡英文指出，政府規劃「六大核心戰略產業」，會繼續利用半導體和資通訊產業的優勢，把台灣打造成「高階製造中心」及「半導體先進製程中心」。

蔡英文說，希望吸引更多外商來台投資，透過台灣在高階硬體製造的優勢，加上對資安和智慧財產權的保護，讓台灣成為國際夥伴可以信賴的合作對象，「護國群山」已經成形，政府一定會支持大家，盡力幫大家解決問題。

對於最近極端氣候的問題，蔡英文表示，台灣面臨56年來最嚴峻的水情，台中跟苗栗水情燈號會在4月6日提升為紅燈，政府會積極透過各種方式進行節水調度，採取多元方式增加水源，包括啟動抗旱水井及增加伏流水供應等措施。