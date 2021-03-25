護理師接種AZ「急性過敏住加護」　衛福部證實：生命徵象穩定

▲衛福部次長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠AZ疫苗在22日開打，但北部醫院傳出一名醫護人員施打不到10秒後就出現急性過敏反應，院方立即將該護理師收治加護病房。對此，衛福部次長石崇良今出席立法院衛環委員會受訪時回應，該個案是護理師，的確有出現過敏反應，但症狀算輕微，目前已經離開加護病房，另也透露疫苗不良反應新增3件，目前累計7件。

該名醫護人員是容易過敏體質，接種前有經過評估，但接種後不到10秒就出現過敏反應，出現全身起疹、心悸、臉部紅腫等不良反應，院方也立即急救，給予氣管擴張劑，醫師診斷是過敏性休克，之後收治加護病房。

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對此，石崇良今出席立法院衛環委員會備質詢受訪時證實此事，但他表示，昨晚統計目前已有4000名醫護人員接種AZ疫苗，過輕微不良反應通報，目前已統計到7例，而該名醫護人員狀況，經初步了解，是護理同仁出現過敏反應，院方為慎重起見，安置在加護病房觀察，生命徵象穩定，初步研判不屬於嚴重不良反應。

另外，原本衛福部部長陳時中原本會出席今立院衛環會，但昨晚臨時取消行程，外界也關心是否因為施打疫苗後，身體仍有不適情況？石崇良則澄清，部長之前施打疫苗後，有出現了輕微的免疫反應，但大致上狀況都很好，身體也很好，今天是另外有公務行程，要主持疫情相關會議，才會取消立院行程。