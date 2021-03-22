前男友跑來看她臉書直播...新北女暴氣開譙：畜生有病！結局超慘

▲花花被依法判罰3千元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

一名女子「花花」（化名）與男子「阿義」（化名）為男女朋友關係，但她卻不滿兩人分手後，對方仍持續觀看她的臉書，竟然就在臉書上痛罵對方「畜生」，而誇張的言詞被阿義發現後，氣得報警提告。對此，新北地院審理後，依法判處花花罰金3千元，得易服勞役。

判決指出，花花與阿義原為男女朋友，但兩人分手後，阿義仍時常去臉書觀看花花的訊息，而花花因此心生不滿，竟然就基於公然污辱之犯意，在臉書公然張貼足以貶損對方名譽之文字，而她原先的貼文有將阿義的本名露出，隨後才又改成將本名隱藏，「這麼愛追蹤我動態、直播、好友，真很有事...是有病嗎？是畜生看不懂人話嗎？」、「別來招惹我，再踩我底線，我必提告你和你朋友X先生。」

花花的貼文內容，足以使不特定人觀諸其貼文內容後，足以辨認其訴罵有病、畜生的對象為阿義，且此舉已經貶損阿義之名譽，而花花被一狀告上法院後否認犯行，但法官勘驗其臉書截圖、編輯紀錄等照片等畫面後，認為花花的辯詞不足採信，其犯嫌應勘認定。

法官認為，花花僅因不滿阿義追蹤其臉書動態，竟然就在臉書公開以「有病」、「畜生」辱罵對方，實應譴責，兼衡期前科、素行、智識程度、家庭經濟狀況勉強維持、對阿義之名譽損害程度、犯後仍否認犯行之態度，且迄今未能賠償或與對方達成和解等一切情狀後，依犯公然污辱罪，判處罰金新台幣3千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。