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長榮「青森類出國」啟航！飛機餐蘋果吃到飽　下次衝日本玩折千元

▲▼長榮類出國航班。（圖／長榮）

▲長榮類出國航班啟航。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空類出國專案航班再出新招！長榮航空今以日本地方特色為主題，攜手青森縣廳推出「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班，並首次自松山機場起降，飛往日本與那國島。該航班搭載179位旅客於上午10點30分順利啟航，航程時間約3小時15分。飛機餐以蘋果料理為主，還贈送旅遊優惠卡，赴日可享千元折扣。

長榮航空與青森縣廳為了彰顯「蘋安春來~幸福小旅行」專案航班特色，特別於松山機場候機室佈置了濃濃的青森元素，包括睡魔燈籠、各式蘋果造型、以及展示青森獨有的蘋果奶油、純天然蘋果氣泡酒等當地物產，候機室同時也展出由日本空運來台的睡魔燈籠，讓民眾拍照留念，並由專人帶領旅客跳睡魔舞。

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長榮航空表示，台北－青森航線自1995年開始即以不定期包機方式經營，2019年7月改為每週二班的定期航班，之後因市場反應熱烈，最多曾經增為每週五班，目前因疫情衝擊暫停航班。

▲▼長榮類出國航班。（圖／長榮）

▲▼長榮類出國航班飛機餐以蘋果做出多種料理。（圖／長榮）

▲▼長榮類出國航班。（圖／長榮）

「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班編號為BR5520，機型為A321-200，飛行路線由松山機場起降，飛往日本與那國島後折回環繞台灣本島及澎湖一週。

在機上餐點方面，也特別設計具有濃濃的青森色彩，機上提供的美饌除了搭配青森蘋果汁、新鮮青森蘋果切片、蘋果果乾以及現沖的蘋果熱茶之外，旅客還能品嘗到青森華吹雪酒米所製成的「田酒特別純米酒」。

長榮航空除了提供「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班旅客免稅品預購2件7折優惠，飛機上購買免稅品2件85折的優惠外，青森縣廳也準備了豐富的伴手禮，包含津輕琉璃限定夢幻琉璃杯、青森富士蘋果、100%青森蘋果汁及多項精美小禮裝在特製的帆布袋中。

▲▼長榮類出國航班。（圖／長榮）

▲長榮攜手青森縣廳推出「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班。（圖／長榮）

榮航空也和青森縣廳合作推出「青森未來旅行優惠卡』，贈予參加此次活動的旅客，未來前往青森旅遊時，就可使用這項超值優惠，除了在青森觀光物產館享購物好禮及折扣外，在長榮航空官網購買日本航線機票也有500元折扣，如參加指定旅行社的青森團體行程更享1,000元的折扣優惠。

青森一年四季均具特色，春天至「弘前公園」可欣賞多達2600株的櫻花共同齊開，夏天走訪世界自然遺產「白神山地」沐浴大自然中，秋天觀賞「十和田湖」湖光水色與紅葉相映的美景，冬天可至樹冰佇立滿山的「八甲田」感受雄偉奇景，相信青森將會是在疫情過後旅客出國旅遊首選的航點之一。

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