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樹林4口滅門奇案！3歲兒「臉砍到見骨」　詭異爸樓梯來回跑

新北市樹林區2012年發生滅門血案，震驚社會。（圖／報系資料照，下同）

▲新北市樹林區2012年發生滅門血案，震驚社會。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市樹林區一處社區2012年發生驚悚滅門血案，一名李姓人妻和年幼的小兄妹被發現陳屍屋內，男主人也死在妻兒旁邊，4死慘劇震驚社會。警方前往現場調查時，發現屋內凌亂不堪，還不斷飄出惡臭，一進臥室更是當場傻眼，只見5歲吳姓女童後頸有刀傷，3歲弟臉部被劈2刀，深可見骨，房內血跡斑斑，畫面十分駭人。

時間回溯到2012年4月6日，37歲男子吳鴻慶上午致電任職的瓦斯公司，表示家裡有事必須請假；由於吳男當時已有意離職，因此主管和同事並未多想，不料整整3天過去，卻遲遲未見對方進公司上班，撥打電話也找不到人，開始感到不對勁，遂於同月12日通知吳男胞弟，家人當晚便在警方陪同下破門查看。

警方封鎖現場調查。

▲警方封鎖現場調查。

沒想到，警消剛進入吳男住處，就發現屋內凌亂不堪，且牆壁、地板都有血跡，同時不斷傳出惡臭，當下直覺不對勁，隨後果然在臥室驚見駭人一幕，只見3歲吳姓男童臉部有2處刀傷，深可見骨，和5歲小姊姊一起陳屍在床上；李姓母親全身也有多處刀傷，倒臥血泊慘死；吳男則是頸部遭切斷，倒在小姊弟旁。

檢警深入追查後，發現李女於4月6日晚間9時許帶著子女返家後，母子3人就不曾再外出；詭異的是，根據社區監視器畫面，吳男約在同一時間出現在樓梯間，還不斷上下來回奔跑。由於吳宅大門從內部反鎖，加上案發前後除了吳家人，並沒有其他人進屋的跡象，最後檢警排除外力介入，確定是吳男殺害妻兒後輕生。

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