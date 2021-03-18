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推兒子坐輪椅參賽　美馬拉松傳奇狄克霍伊特辭世

▲▼美馬拉松傳奇狄克霍伊特辭世，曾推腦麻兒坐輪椅參賽。（圖／翻攝自Facebook／Boston Marathon）

▲美馬拉松傳奇狄克霍伊特辭世。（圖／翻攝自Facebook／Boston Marathon）

文／中央社

美國馬拉松界傳奇狄克霍伊特的家人17日表示，狄克霍伊特已辭世。他因推著坐輪椅的兒子，參加數十場波士頓馬拉松及數百場其他競賽，激勵數以千計跑者、父親及身障運動員。

狄克霍伊特（Dick Hoyt）是在1980年波士頓馬拉松，首次推著四肢癱瘓及腦性麻痺的兒子芮克（Rick Hoyt）坐著特製輪椅參賽，父子檔一起完成32場波士頓馬拉松賽事，直到2014年狄克霍伊特基於健康問題退休。

狄克霍伊特原本打算於2013年波士頓馬拉松後退休，但當年賽事終點線發生爆炸案，以致父子兩人無法完成全程，因此翌年再參賽一次。

根據霍伊特二人組（Team Hoyt）網站，霍伊特父子共參加逾1000場競賽，包括鐵人兩項及鐵人三項，1992年甚至在45天內完成涵蓋6010公里的跑步和騎單車橫越美國壯舉。

狄克霍伊特的另一個兒子拉斯（Russ Hoyt）告訴美聯社，狄克霍伊特17日早上在位於麻薩諸塞州（Massachusetts）霍蘭鎮（Holland）家中，於睡夢中安詳過世，享壽80歲。

波士頓馬拉松主辦單位波士頓田徑協會（Boston Athletic Association, BAA）稱狄克霍伊特是一位傳奇人物。

波士頓田徑協會發表聲明指出：「波士頓田徑協會得悉波士頓馬拉松標誌性人物狄克霍伊特辭世，感到極度哀傷。

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