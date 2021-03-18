最新治安數字出爐！　台南「持槍率」六都第一

▲改造槍枝 。（示意圖／記者陳以昇翻攝）



政治中心／綜合報導

台南、高雄接連發生槍擊事件，引發民眾對南台灣治安疑慮，當地議員形容高雄已成「慶記（子彈）之都」。經常分享時事新聞的粉專「一百五」找到警政署公開資料統計「縣市持槍率」，發現若以每10萬人查獲槍枝數而言，台南市超出高雄市登「慶記之都」，平均可查獲6.8枝槍，居六都第一，接著是桃園、高雄依序排名在後，這也讓網友諷刺「綠色就是慶記的顏色。」

繼台南市2月起接連發生黑道凶殺案遭封「慶記之都」後，高雄市3月也在一周內發生兩起重大槍擊案，外界憂慮治安亮紅燈，內政部長徐國勇還為此掛保證「高雄絕對不是慶記之都」，治安評比高雄不是最差，另警政署長陳家欽也強調，陸續會有系統、有計畫的掃黑。

南台灣治安拉警報，治安評比洗牌，粉絲專頁「一百五」昨天在臉書公布「2020槍城排行」，並笑問跳傘到哪個縣市吃雞（槍戰遊戲）率較高？粉專同步附圖分析「每十萬人查獲槍枝數」全台排名，六都部分前3名依序為台南市（6.8）、桃園市（6.7）與高雄市（6.3）；六都以外的前3名城市則是新竹市（13.5）、基隆市（12.3）與南投縣（11.2）。

最新治安數字出爐，該篇貼文也登上PTT引發討論，網友紛紛留言「前三名有台灣價值」、「民進黨撿到槍」、「綠色執政有槍保證」、「台中莫名地揹黑鍋」、「台中已經不拿槍？改拿砲了」、「綠色就是慶記的顏色」，也有許多人意外新竹獲非六都持槍率第一名，留言「新竹也太多槍了吧」、「新竹市是火藥庫嗎」。

▼台灣槍城排行。（圖／一百五臉書）

