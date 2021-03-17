和平醫院惡醫蹺班害命！　運將被砍18刀「入院苦等24小時」枉死

圖、文／鏡週刊

北市聯合醫院和平院區爆發重大醫療疏失！該院去年收治遭砍18刀大量失血的運將，竟發生值班骨科醫師不在院內，直到傷者入院24小時，蹺班醫師才現身，醫院則到隔天中午才安排另名醫師開刀，因延誤黃金搶救時間，導致病患大量失血引發心肌缺血性壞死宣告不治，形同等不到醫師開刀止血枉死，離譜的是，台北地方法院發現有異，函請醫院回覆急救過程，醫院主管竟打算息事寧人，包括聯醫高層及北市衛生局都被蒙蔽。

▲房仲于維智持刀從林姓運將背後猛刺，警方深入追查才發現竟是情殺案。如今又爆發其急診醫院疏失害他枉死。（圖／翻攝畫面）

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台北地方法院最近審理萬華一名運將遭失業房仲猛刺18刀致死案，警方原本以為是一起隨機殺人事件，後來深入追查發現竟是早有預謀的情殺案。于姓房仲暗戀的江姓女子透露遭林姓運將騷擾，由江女在林的車上偷裝GPS，便於于掌握林的行蹤再將他刺死，偵辦後檢方依殺人罪起訴房仲，江女則以妨害秘密罪提起公訴。

審理的卷證資料顯示，運將是被房仲活活刺死，沒想到日前卻出現驚人發展，合議庭為查明死因，向負責救治的和平醫院函調急救紀錄發現，當天的骨科值班醫師陳信彰居然蹺班，未在醫院待命，遲遲未替傷者開刀縫合傷口。根據本刊取得的醫院紀錄，運將被送至急診時，只以覆蓋紗布及彈性繃帶等方式加壓止血，紗布仍不斷滲出鮮血，隨後便被護理人員送進加護病房。

誇張的是，陳信彰當時行蹤成謎，急診室護理師急叩要他回來，他也未說明身處何地，僅表示無法立刻回院，直到隔天中午院方才安排其他醫生接手開刀，為林止血，又隔了12個小時、亦即林入院後隔天凌晨30分，陳信彰才首度現身探視林，但林的傷勢已急轉直下，最後轉院仍因失血過多引發其他病症死亡，傷患當時形同在病床上躺了12小時流血等死。

知情人士告訴本刊，依照和平醫院規定，創傷小組成員必須在接獲返院通知1小時內趕回醫院，有時可通融至2小時，但絕對不能不來，三軍總醫院甚至明文要求創傷小組值班醫師須在半小時內抵達急診室，並嚴禁醫師推諉收治病患，但陳信彰卻延誤1天才返抵醫院，恐讓原本的殺人案演變成醫療疏失致死案。

究竟消失的24小時，陳信彰去了哪裡？醫院傳出他當時人在南投縣水里鄉，惟傳言是否屬實，仍待聯醫及地院進一步調查釐清，但可以確定的是，陳信彰當班卻開小差，行徑十分誇張，早已在和平院區引起議論，尤其在法院函詢後，院內高層對答覆法院的關鍵問題有所保留，包括和平院區院長黃弘孟對於詳情認知都與護理站紀錄有落差，回報台北市衛生局竟還稱陳信彰並非當晚的值班醫師，院內人士懷疑遭院區主管欺矇。

北市聯醫回應：次專科值班可不在院內

聯合醫院和平婦幼院區醫務長陳重榮回應本刊表示，陳信彰當天是骨科值班，也就是次專科，護理站聯絡上醫師後可以不用第一時間趕回，沒有蹺班問題。

但陳重榮的說法，與本刊掌握的急診護理紀錄，和平院區在陳信彰值班當晚，護理人員及當班主管持續急叩陳趕回醫院的情況明顯有出入。

陳重榮表示，整起案件目前已進入司法程序，聯醫已將救治傷患及急診護理紀錄都送交地方法院，相關細節不便多做說明。

陳信彰則回應，當天確實是值班，但他不在台北的說法不是事實，他都依照醫院的規定上班，對於本刊及台北地院取得護理紀錄，陳信彰則冷回：「那恭喜你們了。」



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