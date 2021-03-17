　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和平醫院惡醫蹺班害命！　運將被砍18刀「入院苦等24小時」枉死

圖、文／鏡週刊

北市聯合醫院和平院區爆發重大醫療疏失！該院去年收治遭砍18刀大量失血的運將，竟發生值班骨科醫師不在院內，直到傷者入院24小時，蹺班醫師才現身，醫院則到隔天中午才安排另名醫師開刀，因延誤黃金搶救時間，導致病患大量失血引發心肌缺血性壞死宣告不治，形同等不到醫師開刀止血枉死，離譜的是，台北地方法院發現有異，函請醫院回覆急救過程，醫院主管竟打算息事寧人，包括聯醫高層及北市衛生局都被蒙蔽。

房仲于維智持刀從林姓運將背後猛刺，警方深入追查才發現竟是情殺案。如今又爆發其急診醫院疏失害他枉死。（翻攝畫面）

▲房仲于維智持刀從林姓運將背後猛刺，警方深入追查才發現竟是情殺案。如今又爆發其急診醫院疏失害他枉死。（圖／翻攝畫面） 

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北地方法院最近審理萬華一名運將遭失業房仲猛刺18刀致死案，警方原本以為是一起隨機殺人事件，後來深入追查發現竟是早有預謀的情殺案。于姓房仲暗戀的江姓女子透露遭林姓運將騷擾，由江女在林的車上偷裝GPS，便於于掌握林的行蹤再將他刺死，偵辦後檢方依殺人罪起訴房仲，江女則以妨害秘密罪提起公訴。

北市聯醫和平院區值班骨科醫師陳信彰（圖）蹺班，未緊急替遭砍18刀的運將開刀，恐讓殺人案演變成醫療疏失致死案件。（翻攝臉書）

審理的卷證資料顯示，運將是被房仲活活刺死，沒想到日前卻出現驚人發展，合議庭為查明死因，向負責救治的和平醫院函調急救紀錄發現，當天的骨科值班醫師陳信彰居然蹺班，未在醫院待命，遲遲未替傷者開刀縫合傷口。根據本刊取得的醫院紀錄，運將被送至急診時，只以覆蓋紗布及彈性繃帶等方式加壓止血，紗布仍不斷滲出鮮血，隨後便被護理人員送進加護病房。

根據聯醫和平院區簽稿會核單紀錄，醫院多次急叩陳信彰返院安排處理患者手術事宜，但他均表明無法前來處理。（讀者提供）

誇張的是，陳信彰當時行蹤成謎，急診室護理師急叩要他回來，他也未說明身處何地，僅表示無法立刻回院，直到隔天中午院方才安排其他醫生接手開刀，為林止血，又隔了12個小時、亦即林入院後隔天凌晨30分，陳信彰才首度現身探視林，但林的傷勢已急轉直下，最後轉院仍因失血過多引發其他病症死亡，傷患當時形同在病床上躺了12小時流血等死。

本刊取得聯醫和平院區外科值班表，顯示陳信彰在房仲刺殺司機的四月十一日當天及隔天都值班，他卻在十三日凌晨才首度現身醫院探視病患。（讀者提供）

知情人士告訴本刊，依照和平醫院規定，創傷小組成員必須在接獲返院通知1小時內趕回醫院，有時可通融至2小時，但絕對不能不來，三軍總醫院甚至明文要求創傷小組值班醫師須在半小時內抵達急診室，並嚴禁醫師推諉收治病患，但陳信彰卻延誤1天才返抵醫院，恐讓原本的殺人案演變成醫療疏失致死案。

林姓司機被砍後被送往和平院區急診室救治，當時他意識清楚，卻未緊急開刀，後來病情急轉直下，不幸身亡。

究竟消失的24小時，陳信彰去了哪裡？醫院傳出他當時人在南投縣水里鄉，惟傳言是否屬實，仍待聯醫及地院進一步調查釐清，但可以確定的是，陳信彰當班卻開小差，行徑十分誇張，早已在和平院區引起議論，尤其在法院函詢後，院內高層對答覆法院的關鍵問題有所保留，包括和平院區院長黃弘孟對於詳情認知都與護理站紀錄有落差，回報台北市衛生局竟還稱陳信彰並非當晚的值班醫師，院內人士懷疑遭院區主管欺矇。

 

北市聯醫回應：次專科值班可不在院內

 

聯合醫院和平婦幼院區醫務長陳重榮回應本刊表示，陳信彰當天是骨科值班，也就是次專科，護理站聯絡上醫師後可以不用第一時間趕回，沒有蹺班問題。

但陳重榮的說法，與本刊掌握的急診護理紀錄，和平院區在陳信彰值班當晚，護理人員及當班主管持續急叩陳趕回醫院的情況明顯有出入。

陳重榮表示，整起案件目前已進入司法程序，聯醫已將救治傷患及急診護理紀錄都送交地方法院，相關細節不便多做說明。

陳信彰則回應，當天確實是值班，但他不在台北的說法不是事實，他都依照醫院的規定上班，對於本刊及台北地院取得護理紀錄，陳信彰則冷回：「那恭喜你們了。」


更多鏡週刊報導
【醫生蹺班害枉死1】傷患鮮血止不住　無良醫師竟24小時後才現身
【醫生蹺班害枉死2】護理站紀錄曝光　傷患痛苦等死過程全都露
【醫生蹺班害枉死3】出人命還想瞞　法院追上門和平醫院還醫醫相護

ET快訊
山友巧遇合照「周潤發罕見臭臉」！　一動作惹怒網砲轟
零互動！江宏傑深夜曬兒女照　竟沒Tag福原愛
和平醫院惡醫蹺班害命！　運將被砍18刀「入院苦等24小時」枉
直擊祖雄摩鐵進出3小時！租車到帝寶載烏克蘭正妹　自騎Ubik
快訊／高雄男深夜被押到西子灣痛毆！路倒街頭留血跡急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

汽油溢出弄濕三分之二腳踏墊　員工沒道歉嗆騎士「你喊價啊」

和平醫院惡醫蹺班害命！　運將被砍18刀「入院苦等24小時」枉死

衣櫥影響房間財庫？這5招必學 做對旺財助事業

100元「燙青菜」一小坨　她叫外送傻眼：不是各點兩份嗎？

名牧師趙曉音「驅魔」直擊！　強逼信徒催吐嘔血：郭美江是假聖靈

強冷空氣「狂降13度」最低溫時間曝！　周末變天轉濕冷

宜蘭外海04：13規模4.1地震　最大震度3級

「日省2噸水！」台中草莓農主動停灌溉　霸氣喊：開放弱勢免費摘

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」　內行人：3大缺點自己沒察覺

人妻潔癖到瘋魔！起床就要掃家「一天掃拖3遍」　崩潰：我病了嗎

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

汽油溢出弄濕三分之二腳踏墊　員工沒道歉嗆騎士「你喊價啊」

和平醫院惡醫蹺班害命！　運將被砍18刀「入院苦等24小時」枉死

衣櫥影響房間財庫？這5招必學 做對旺財助事業

100元「燙青菜」一小坨　她叫外送傻眼：不是各點兩份嗎？

名牧師趙曉音「驅魔」直擊！　強逼信徒催吐嘔血：郭美江是假聖靈

強冷空氣「狂降13度」最低溫時間曝！　周末變天轉濕冷

宜蘭外海04：13規模4.1地震　最大震度3級

「日省2噸水！」台中草莓農主動停灌溉　霸氣喊：開放弱勢免費摘

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」　內行人：3大缺點自己沒察覺

人妻潔癖到瘋魔！起床就要掃家「一天掃拖3遍」　崩潰：我病了嗎

清明掃墓記得避開這種蟲　未治療死亡率最高6成

英特爾推末代14奈米桌上型旗艦處理器Core i9-11900K

台男「為15萬月薪」誤入博弈公司　離職被火刑！凌虐腳爛影片曝光

鄭運鵬批藍委踩藻礁反挨酸　孫大千：不懂不要丟人現眼

台中女騎士趕回家煮飯！　闖紅燈肇逃害外送員濺血

香蕉哥哥曝「幼幼台簽約唯一禁令」　46歲驚人凍齡靠這招

余苑綺直腸癌復發…化療近況曝！曬合照一對兒女：康復的動力

大谷連2天開砲！棒打賽揚王牌　特大號轟飛過「打者之眼」

「家庭屠夫」呼麻後刀棒虐殺77歲爺！　割下雙耳：讓他和奶奶團聚

林子偉替補上場敲二壘安打　打擊三圍高達4／5／6

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」他揪團免費吃

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

妹子被警察跟蹤！從華山騎車跟到南港　網：報案

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

走出高鐵站「2男狂要票根」　用途曝：能賣錢

強冷空氣「狂降13度」最低溫時間曝！　周末變天轉濕冷

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

不用太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」

人妻潔癖到瘋魔　起床就要掃家

運將挨18刀爆案外案　和平醫院惡醫蹺班害命

打電話手勢「不是比6」　小孩一伸手驚呆網

妹妹拼會考「苦讀到凌晨2點」神人邏輯開勸

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

江宏傑深夜曬兒女照　零Tag福原愛

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」他揪團免費吃

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

網友一眼認出！父母險赴蘇花6死遊

帶妹回家偷吃！　他生日慘收女友「大禮」

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

更多

最夯影音

更多
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面