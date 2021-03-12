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71年前小吃店菜單曝光！他翻出「超狂銅板價」網驚：高檔餐廳

▲▼71年前小吃店菜單曝光！他翻出「超狂銅板價」網驚：高檔餐廳。（圖／翻攝自臉書社團／老照片交流道）

▲71年前小吃店菜單曝光，「超狂銅板價」讓網友看了目瞪口呆。（圖／翻攝自臉書社團／老照片交流道，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣小吃平價又美味，深受不少老饕喜愛，但你知道半世紀前的小吃菜色有多便宜，或有哪些菜色嗎？一名網友12日就在臉書分享「71年前的小吃店菜單」，可見上面有諸多餐點，但價格最貴的「茉芋燒鴨」也不過6元，讓許多網友看了難以置信。

原PO在臉書社團「老照片交流道」貼出一張71年前的小吃店菜單，上頭清楚可見，店家位在台北市萬華區龍山寺對面，名叫「川江食堂」，餐點價格從低到高分別為水餃、鍋貼、小籠包子、榨菜肉絲湯、酸辣湯、清燉牛肉、紅燒肉、鹹燒白、粉蒸肉等。

其中，最貴的是「茉芋燒鴨」6元，其次是回鍋肉、魚香肉絲、粉蒸肉、鹹燒白5元；最便宜的則是水餃、清燉牛肉2元5角，可以一窺當時生活物價。

許多人看完紛紛留言，「每一樣看起來都好好吃」、「粗算一下通膨好誇張」、「記得民國55年在四平街、伊通街口麵攤吃過7元牛肉麵」，還有年長網友透露「在71年前，這家是很高檔的餐廳」、「1950年代，應該是高級料理」、「這是早期的餐票，覺得好懷念喔」、「民國60年我吃一碗豐盛的麵只要1塊錢！」、「好貴，58年前，我吃北斗肉圓一個才5毛！」

另外，有網友回憶，「民國74年，那時候一個飯糰5元，陽春麵5元（台北市大安區）」、「70年前賣的小吃，真的有貴到！我記得我阿公說過，他那年代很多廉價食物都是幾角在賣，要是來到元，他們都吃不起」、「記得民國56年，門口來賣豬肉的1斤22元，那時我父親陸軍上校月薪好像800元，所以看這張小吃價錢..對眷村家庭相對蠻貴的！」

話鋒一轉，也有人問「鍋貼是一顆3元嗎」、「鹹燒白是什麼？」對此，有專業網友解答「是一盤啦，肯定不是一顆」、「鹹燒白是控肉啦，四川說法，客家人又加入梅干，所以叫梅干控肉！」

▼年輕網友看來價格便宜，但年長網友透露，這樣的價格在當時是非常昂貴的。

▲▼71年前小吃店菜單曝光！他翻出「超狂銅板價」網驚：高檔餐廳。（圖／翻攝自臉書社團／老照片交流道）

▲▼71年前小吃店菜單曝光！他翻出「超狂銅板價」網驚：高檔餐廳。（圖／翻攝自臉書社團／老照片交流道）

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