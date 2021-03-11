媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」超爆笑　女兒泛淚：牠不喜歡

▲獅子布偶原本長這樣。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

記者曾筠淇／綜合報導

「想說說服女兒牠去燙頭髮了也沒用！」這名媽媽發文表示，她日前幫IKEA的獅子布偶洗澡後，用高溫烘乾，結果，這隻布偶的毛髮居然Q成一團，原本威風的樣子瞬間變調，像極了小綿羊！女兒看到後頓時傻眼，悲傷的抱著獅子蹲牆邊。而IKEA也在粉專上幽默回應，「其實小編覺得烘乾的獅子頭蠻可愛的！」

這名媽媽在臉書社團「生活大改造」上發文驚呼，「我不小心把我女兒心愛的大獅子改造了！原本一頭柔順的鬃毛變成小綿羊。」原來，她是為了將洗好的獅子布偶烘乾，才會不小心讓蓬鬆的鬃毛瞬間Q成一團。

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▲烘乾以後，獅子瞬間變小綿羊。（圖／原PO授權引用）

媽媽笑說，因為布偶很厚，所以當初她真的高溫烘了很久，但是怎麼也沒想到獅子的毛髮會變成這樣。當時，她為了怕女兒發現，甚至還將獅子藏起來好幾天，只是最終仍紙包不住火，女兒看到後先是泛淚，接著更是抱著獅子躲在牆邊。

由於獅子的新造型實在太好笑，因此也隨即吸引萬人關注。女兒得知獅子受歡迎的消息後，無奈表示「好吧，獅子可能會有一點臉紅，可是牠還是不要這個髮型。」雖然不滿意獅子的新造型，但她相當惜情，也不願意再買一隻新的。媽媽則說，「我們意外得到一次陪她走出傷痛的機會教育」，但她也同時苦勸爸爸媽媽們，「千萬不要輕易的拿孩子的獅子去烘。」

▲女兒看到獅子布偶的新造型後有些難過。（圖／原PO授權引用）

IKEA也在粉專上回應，昨（10日）晚獅子先生的關注度有點高，「小編溫馨提醒，幫獅子先生洗完澡不要拿去烘乾，不然秀髮會消失喔！」不過，小編也私心覺得，烘乾的獅子頭其實也蠻可愛的。

粉專貼文底下，也吸引不少網友留言回應，「捲毛獅會不會更受歡迎」、「還好我用曬的」、「變綿羊真的超好笑的」、「電完頭毛蠻時尚的啊」、「紅毛猩猩也不能烘乾哦」、「好好笑，但也蠻可愛的」、「原來！我不孤單」、「我比較想買燙完頭髮的獅子」、「還以為是新產品」。