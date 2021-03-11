　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」超爆笑　女兒泛淚：牠不喜歡

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

▲獅子布偶原本長這樣。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

記者曾筠淇／綜合報導

「想說說服女兒牠去燙頭髮了也沒用！」這名媽媽發文表示，她日前幫IKEA的獅子布偶洗澡後，用高溫烘乾，結果，這隻布偶的毛髮居然Q成一團，原本威風的樣子瞬間變調，像極了小綿羊！女兒看到後頓時傻眼，悲傷的抱著獅子蹲牆邊。而IKEA也在粉專上幽默回應，「其實小編覺得烘乾的獅子頭蠻可愛的！」

這名媽媽在臉書社團「生活大改造」上發文驚呼，「我不小心把我女兒心愛的大獅子改造了！原本一頭柔順的鬃毛變成小綿羊。」原來，她是為了將洗好的獅子布偶烘乾，才會不小心讓蓬鬆的鬃毛瞬間Q成一團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲烘乾以後，獅子瞬間變小綿羊。（圖／原PO授權引用）

媽媽笑說，因為布偶很厚，所以當初她真的高溫烘了很久，但是怎麼也沒想到獅子的毛髮會變成這樣。當時，她為了怕女兒發現，甚至還將獅子藏起來好幾天，只是最終仍紙包不住火，女兒看到後先是泛淚，接著更是抱著獅子躲在牆邊。

由於獅子的新造型實在太好笑，因此也隨即吸引萬人關注。女兒得知獅子受歡迎的消息後，無奈表示「好吧，獅子可能會有一點臉紅，可是牠還是不要這個髮型。」雖然不滿意獅子的新造型，但她相當惜情，也不願意再買一隻新的。媽媽則說，「我們意外得到一次陪她走出傷痛的機會教育」，但她也同時苦勸爸爸媽媽們，「千萬不要輕易的拿孩子的獅子去烘。」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲女兒看到獅子布偶的新造型後有些難過。（圖／原PO授權引用）

IKEA也在粉專上回應，昨（10日）晚獅子先生的關注度有點高，「小編溫馨提醒，幫獅子先生洗完澡不要拿去烘乾，不然秀髮會消失喔！」不過，小編也私心覺得，烘乾的獅子頭其實也蠻可愛的。

粉專貼文底下，也吸引不少網友留言回應，「捲毛獅會不會更受歡迎」、「還好我用曬的」、「變綿羊真的超好笑的」、「電完頭毛蠻時尚的啊」、「紅毛猩猩也不能烘乾哦」、「好好笑，但也蠻可愛的」、「原來！我不孤單」、「我比較想買燙完頭髮的獅子」、「還以為是新產品」。

ET快訊
快訊／Junior認了分手7年空姐女友！半年前才同遊淡水
這4種關係「最容易外遇」！　網同感：真的最會發生
罔腰穿小可愛跨坐男友　網狂盯腹部：恭喜卸貨
無印良品「史上最多商品降價」！　比日本還便宜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

到帛琉確診新冠能返台？新光醫院：無症狀、輕症可在當地治療

311地震10周年！林佳龍貼「這首歌」大讚：無情天災看台日友誼

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」：真的好糟

造句練習「不僅…還…」差點毀清白！人父3白眼：還好有檢查

以為是賽道！竹北神奇路口「狂塞10個號誌燈」　在地人曝原因

4種可能外遇的關係！她曝「職場」最會擦槍走火　網：真的容易發生

高雄鐵板燒店誤開500萬發票！急發尋人啟事　國稅局曝解套方法

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」超爆笑　女兒泛淚：牠不喜歡

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

到帛琉確診新冠能返台？新光醫院：無症狀、輕症可在當地治療

311地震10周年！林佳龍貼「這首歌」大讚：無情天災看台日友誼

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」：真的好糟

造句練習「不僅…還…」差點毀清白！人父3白眼：還好有檢查

以為是賽道！竹北神奇路口「狂塞10個號誌燈」　在地人曝原因

4種可能外遇的關係！她曝「職場」最會擦槍走火　網：真的容易發生

高雄鐵板燒店誤開500萬發票！急發尋人啟事　國稅局曝解套方法

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」超爆笑　女兒泛淚：牠不喜歡

雲林「防災士培訓」開訓　李鴻源受聘顧問協助推廣防災

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

味全龍成「首進駐北市職棒隊」　蔡炳坤盼創造3贏「活絡商圈」

黃捷批國民黨想重啟核四「可惡至極」　罷捷團體酸：監督在野黨？

日網友票選希望重製Sony PS上發行遊戲排行　《最終幻想》系列僅獲第三

你在幹嘛！「偷肉現行犯」桌邊被抓到　海豹小眼神求原諒

隋棠、許瑋甯「撞鞋大戰」超養眼！　下衣失蹤狂曬名模級美腿

味全龍登場！《全民打棒球 Pro》改版更新推2VS2即時對戰系統

樂天桃猿安排開季名單　曾總點名2年輕野手

2共機進入我西南空域　我空軍廣播驅離

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

女大生門打不開！鎖匠解鎖揭真相　網：快搬走

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

更多熱門

相關新聞

居然是IKEA！5款特色新品39元起

居然是IKEA！5款特色新品39元起

當朋友一走進你家，總能一眼認出你家每一個IKEA單品，若這件事讓你產生困擾，不妨可以跟著國外居家網站《公寓治療》的建議，善用以下5款2021年新品，它們都擁有容易客製化的特色，只要運用一點小巧思，你家就跟別人不一樣。

有錢就亂花、守不住財的3大星座

有錢就亂花、守不住財的3大星座

居然是紅豆！IKEA季節霜淇淋來了

居然是紅豆！IKEA季節霜淇淋來了

iPhone真的會竊聽！廣告驚見聊天內容

iPhone真的會竊聽！廣告驚見聊天內容

幼獅咬掉父親一撮鬃毛　萬獸王無奈哀嚎

幼獅咬掉父親一撮鬃毛　萬獸王無奈哀嚎

關鍵字：

IKEA獅子

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

福原愛出遊高帥男起底！

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面