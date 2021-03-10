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美星巴克「海龜鼻孔吸管是我們的」來台求助　台化工博士拿下訂單

▲▼吸管。（圖／免費圖庫pxhere）

▲塑膠吸管對生態環境影響大。（圖／免費圖庫pxhere，下同）

中央社

海洋生物學家從海龜鼻子緩慢夾出一根長達15公分的吸管，海龜顫顫巍巍、張嘴哀號模樣，讓人怵目驚心。

海洋垃圾問題因2015年流傳的這部影片再度受到全球討論，當海龜因吸管的苦楚悲鳴時，美國咖啡連鎖龍頭星巴克跨海找上了銘安科技，要求代為生產會分解的吸管。

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不僅星巴克，連遠在美國白宮的環保紙杯、蘋果公司員工餐廳環保餐具，甚至是澳洲專用的狗便塑膠袋，都是銘安科技產品。成立僅18年，行事向來低調的銘安，近來更讓日商三井物產塑膠、台塑相繼叩門，捧錢來投資，一時在產業界聲名大噪。

為了擴大規模，供應全球大客戶，銘安位於中科虎尾園區、占地5000坪廠房已陸續竣工啟用。走進廠區辦公大樓門口，Minima（極小值）招牌高掛，門口的Q版海龜神情愉悅地正用吸管喝著珍珠奶茶。

化工博士出身，銘安科技董事長黃建銘找出讓微生物可以吃的塑膠解方。他以生物可分解材料製造技術，透過製程，添加可分解材料、提高結晶度，就能製作出各式產品，不論是飲料杯、餐具、微波盒、吸管、麵包袋，甚至太陽眼鏡、BB彈，銘安都可以製作出可完全分解的材質。

「用我們的杯子、用我們的吸管，海龜也能喝珍珠奶茶！」談到被視為銘安吉祥物的海龜用吸管喝珍奶的構想，黃建銘說，餐具可以在一定期限內洗乾淨重複使用，而後才慢慢自然分解；可以分解的吸管，也不會帶給海洋負擔，海龜也不會因為漂流在海洋的垃圾吸管而受苦。

▲▼吸管。（圖／免費圖庫pxhere）

台中無尾巷低調發跡 生分解紙杯歐巴馬也用過

在台灣，許多人並不熟悉銘安科技，但銘安在海外聲譽早已響叮噹，亞馬遜、蘋果、好市多、星巴克、Staples、Huhtamaki、Toray都是指標客戶；甚至Vogue 寄送袋，以及疫情期間，台灣口罩國家隊展現「Taiwan can help」，送往國外口罩的包裝袋也是銘安科技的產品。

有著如此輝煌成績，很難想像，銘安科技竟然是從台中太平鄉的無尾巷發跡，一切的開始都只是黃建銘簡單一個起心動念「我怕學生沒頭路」。

擁有成功大學化工所博士學位，黃建銘有紮實的專業背景，也曾開設橡膠工廠、在多家企業做顧問，以及擔任財團法人塑膠工業技術發展中心主任，實務、應用經驗相當豐富。

他受邀至修平科技大學教書時，有感於知識不能只從書本學習，實務經驗更重要，但談建教合作還得走繁瑣行政流程，怕學生畢業後找不到工作，乾脆「自己開（公司）比較快啦」。

黃建銘沒有縝密的創業計畫書，只靠著一桶金與一股衝勁，於2003年成立銘安科技，一開始四處碰壁，原料被大家嫌貴，過著苦行僧般生活，靠著在其他企業擔任顧問的收入，支撐銘安到世界各地參展，甚至前10年都沒領過公司薪水。

隨著銘安在各大國際展場頻繁「刷存在感」，愈來愈多廠商注意到，這家來自台灣、名為Minima的企業，一點都不微小，甚至悶不吭聲地做著有利地球的大事業。

12年前，統一超商（7-11）抱著履行企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）的想法，在國際包材展尋找合作廠商，「他們以為我們是外國公司，結果一聽，怎麼講台語，他們部長就過來跟我聊了」。

銘安科技接下統一超生物可分解的咖啡提袋的任務，黃建銘說，當時馬來西亞、泰國官員或是外國客戶來台，第一件事情就是到高鐵站的7-11買杯咖啡，「他們看到都好開心，哇你們台灣用可分解的袋子」。

美國辦公用品供應商Staples則是銘安科技在美國首家系統性合作的大客戶，光是餐具、紙杯、透明冷飲杯、杯蓋等簡單品項，就有豐厚收益入帳，巔峰時期一年帶來的營業額可達1.5億元。

黃建銘眉飛色舞、相當得意對中央社採訪團隊表示，銘安相當擅長生物可分解材料，特別會做、特別會變花樣，很多產品都是第一個做出來，全世界最早的生物可分解紙杯就是賣給Staples，銷售至美國白宮、國會山莊，「可惜歐巴馬在喝的時候不能拍照」。

▲大量海龜陳屍在墨西哥海灘。（圖／路透社）

▲常有海龜遭人類塑膠餐具受傷。（示意圖／路透社）

星巴克「海龜鼻孔吸管是我們的」 成銘安低潮轉機

銘安科技生意蒸蒸日上，許多客戶更是跨海來台談合作，但黃建銘沒想到的是，開業以來最大的打擊竟是來自台灣。

「我是愛台灣愛得要死，可是台灣好像不愛我」，黃建銘半開玩笑但話語中難掩悵然，銘安很努力地做生物可分解材料，產製產品都有國際環保認證，沒想到政府推動限塑政策，規定連鎖便利商店不得免費提供生物可分解塑膠袋，銘安為了這突來的政策，一下子流失統一超商的咖啡提袋一年6000萬、7000萬元大單。

屋漏偏逢連夜雨，銘安失去了統一超訂單後，又面臨「一例一休」導致人事成本大增，加上泰國股東增資跳票等衝擊，黃建銘感慨「那時候沒倒算很厲害」，當時因處在低潮時還吃素3個月，盼能度過難關。

所幸環保署並未禁用生物可分解吸管，國內吸管訂單增加，且海龜影片激發全球環保意識，銘安生分解吸管外銷需求量爆炸性成長，一個禮拜的量就超過過去一年的產量，公司營收穩健回升，且愈來愈熱，2019年更是直衝2.7億元。

海龜影片的迴響不止於此，就連美國星巴克也找上門。黃建銘說，當時星巴克主管劈頭一句「海龜鼻孔的吸管是我們的，必須do something」，讓他印象深刻。

星巴克作為全球知名連鎖咖啡品牌，每年塑膠吸管用量驚人，看到塑膠吸管對海洋生態的影響後，星巴克主動承擔共業，遠渡重洋找上銘安，希望用生物可分解吸管，為地球盡一份心力。

黃建銘拿起手上的自家紙杯，介紹著紙杯內層淋膜就是完全可分解材料且經國際認證，不同於傳統紙杯是用低密度PE、無法分解，喝完茶水後，丟在堆肥處理機可以加速分解，「不用一個禮拜就找不到了」。

微生物可以吃的塑膠，可以理解為以碳水化合物的概念替代原來不可分解的塑膠，讓大自然能夠分解；只是分解快慢要看環境，溫度愈高、水分愈足，分解就愈快，但若條件不夠，就好比食物放在冰箱，不太會壞（分解）。

前幾年，海龜鼻孔插入塑膠吸管的影片引爆全球輿論關注海洋垃圾問題，黃建銘直言，如果是銘安生產的生分解吸管，「根本沒機會讓它插在那邊，還沒到海洋就不見了」。

銘安科技從台中巷弄發跡，起初四處租用廠房，導致運輸管理成本墊高，幾年前找到雲林中科虎尾園區的土地後，決定在此興建環保示範廠，希望擴大經濟規模、拉高產能。

此外，2021年至2023年，黃建銘也規劃在加拿大、美國、西班牙、韓國、巴西及拉脫維亞成立合資公司；他說，「只有我們動沒有用，要全世界都動起來」。

一家員工數僅百人左右的公司，卻有著終結塑膠海洋悲劇的夢想，黃建銘笑說，銘安科技品牌名稱取為「Minima」，除了有面對大自然要謙卑的理念，也意味小人物也能有大志向，「唐吉訶德也是小小一個，我們要挑戰不可能的任務」。
 

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