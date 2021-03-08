「實支實付醫療險」續保若保費漲太高　保險達人提出兩建議！

▲「實支實付醫療險」如果續保時保費比前年高，保險達人劉鳳和提出兩建議。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

世界衛生組織在2020年底宣布女性乳癌首次超越肺癌，成為最常見癌症，趁婦女節之際，壽險業者紛紛建議女性檢視保單缺口，但國人愛買保單，特別是實支實付型住院醫療險，可是民眾擔心相關險種的保單條款中有載明的「本契約續保時，按續保生效當時依規定陳報主管機關之費率及被保險人年齡重新計算保險費。」意即只要保險公司呈報主管機關且經備查，就有權在原有的費率表外，重新訂定新的續期保費，恐讓續保時保費比前年高，對此，保險達人劉鳳和提出兩建議。



劉鳳和說明，實支實付醫療險續期保費調漲其實合乎法規，因為從保費結構看起，是1年期定期險，保費為「自然費率」，也就是1年滿期後，續保時保費會隨保戶的年齡增加而變高，等於每年保戶繳的保費都不同且愈來愈多；但每年續保保費的變化，在保戶投保時保險公司會先告知費率表，按表操課來增加。

雖然合法，漲幅如果超過100%，就會讓民眾擔憂；一如原本市場熱賣、標榜住院可同時領取住院日額及病房費限額理賠的「宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約」，但「目前風波算是平息了！」

劉鳳和指出，宏泰人壽在3月3日傍晚於官網發布最新聲明，這張保單於3月1日停售且不調漲保費；但如果保戶真的遇到壽險公司調整保費，因兩種狀況而有不同的應對方式。

第一，體況好的舊保戶，可以終止契約改買其他實支實付型住院醫療險。

第二， 若體況不佳或已有多張實支實付保單，超過金管會所規定的「三實支上限」的舊保戶，在維持保障不變的狀況下，就只能默默接受保費調漲。

「先保『大』，再『保』小。」劉鳳和進一步指出，國人發生癌症的機率很高，一旦發生，醫療費動輒百萬起跳，通常他都會建議，理賠金比較大的重大傷病險是第一考量，若有多餘的錢，再搭配實支實付型醫療險。

但初入職場、收入不高的小資族群仍可考量先入手實支實付型醫療險轉嫁可能風險；據衛福部統計，惡性腫瘤已連續48年位居首位，每年有超過1萬人死於四大癌症（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌）。

專屬女性癌症像是乳癌、卵巢癌、子宮頸癌及其他子宮癌等都名列其中，這3種癌症的共同「警訊」在於沒有較為明顯的症狀，在沒有及早發現、及早治療的情況下，預後不甚理想，相對致死率也高。

其中，值得注意的是，如果依照發病率來看，女性乳癌在整體癌症中高居首位，每10萬人口中的「年齡標準化發生率」高達72.99，創下近5年新高紀錄。

因應今日是國際婦女節，壽險業者建議，無論是單身小資女、大齡熟女、家庭主婦或是職業婦女，從女孩到女人各階段都應準備足夠的醫療保障，醫療技術雖然日新月異，但大多不含在健保給付範圍內，高額的治療費用將會是龐大的經濟負擔。

市面上的醫療險琳瑯滿目，舉「遠雄人壽新溫馨終身醫療健康保險附約（103）」提供包括住院醫療保險金、加護病房暨燒燙傷中心醫療保險金、住院醫療補助保險金、住院前後門診保險金、手術費用保險金等五大醫療給付項目，其中住院醫療保險金與住院醫療補助保險金給付天數最高達365天；手術費用保險金共有1,464項手術項目。

遠雄人壽說明，這張保單設計初衷基於國人在發生高額醫療費用需求時，為避免因醫療費超過給付限額時頓失保障，提供具有人性化保費調整以及無給付上限理賠機制，且繳費型態採用平準式及限期繳費終身保障的商品設計，在人生收入高峰時得以預繳保費，以防老年無收入卻需支付較高額保費，是女性加強健康險保障的最佳選擇。

另外，伴隨國際間另一波疫情升溫，國泰人壽今年新推出「揪安鑫住院醫療終身保險」，有別於一般醫療保障往往只有在理賠時才能發揮效用，此保險「未住院無理賠回饋保險金」設計是一大亮點，只要該保險單年度內未曾住院且無申領醫療保險金，於次一保險單年度即可領回年繳應繳保險費總額的1％回饋金，若能持續維持健康，年年均可獲得一筆穩定回饋金。

以30歲安小姐投保本保險繳費20年期，年繳保險費55,667元為例，在持續維持健康的情況下，第二年度可領回557元回饋金、第三年度可領回1,114元回饋金，以此類推，繳費期滿後，每年可領回1萬1,134元回饋金。