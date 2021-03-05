同事大號「擦手紙」清潔！他看傻：刮了會痛吧　辦公族反讚內行

▲同事拿「擦手紙」上大號，他看傻：「會痛爆吧。」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

現代人非常注重衛生清潔，每項需求都有各種專門產品，像是擦手紙、餐巾紙與衛生紙等，分別用在不同的場合。一名網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，他在公司看見有同事上大號，竟然是拿茶水間的「擦手紙」去擦，文章分享後也立刻引發網友討論。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》表示，他日前在公司茶水間洗碗的時候，突然有一名外國籍同事走了進來，抽了約5、6張放在旁邊的擦手紙，接著就走進廁所上大號了，讓他看了當場傻眼，難道不知道這是擦手紙嗎，還是就是喜歡用擦手紙擦屁股。甚至開玩笑「我們打X槍用飛機杯，他肯定用砂輪機。」

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文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說，「聽說，以前的人還用竹片唉」、「小意思吧，我住海邊，隔壁鄰居在堤防上面大便，還用石頭擦」、「應該是拿去墊馬桶坐墊吧，並不是真的要拿來擦」、「本來心情很差，滑個手機笑到不行」、「你改天不要急用喔，因為他會拿這個給你用，哈哈」。

也有許多網友狂讚「這才內行」，有人說「這個擦起來比較爽」、「我覺得用這個擦超方便的，一張就解決了，一般衛生紙要抽好幾張，還不一定擦的乾淨」、「這種摩擦力好啊，擦得更乾淨」、「內行，上大號超好用」、「就是要用大張，摩擦力又夠的才爽」。