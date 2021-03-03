趙駿亞犯3罪在美坐牢16個月　19年前女友曝光惡行！還被控吸毒

圖、文／鏡週刊

男星趙駿亞19年前在美國交往的徐姓前女友近日向本刊爆料，指趙駿亞曾因對她施暴，遭美國警方逮捕並被法院判刑16個月。根據當時警方交給法院的筆錄報告，趙駿亞對徐女的違法暴行包括：上銬限制行動自由、勒頸攻擊以及不停動手毆打，恐怖情人行徑令人咋舌。

▲本刊接獲男星趙駿亞19年前在美國交往的前女友徐小姐爆料，指她2002年6月曾在趙住處被掐脖施暴。（示意畫面）

本刊取得趙駿亞2002年6月15日被捕時的警方報告還原當天狀況，趙在案發前一天，在徐女工作時連撥上百通電話給她，讓徐不堪其擾打電話報警。案發當天晚上2人發生口角衝突時，趙警告徐以後不准報警，但徐不甘示弱回嗆：「你打這麼多次電話，真是神經病！」趙反問：「誰是神經病？」 徐答：「是你！」趙因此情緒高漲，雙手用力掐住女方脖子，徐雖揮動雙手試圖掙脫，趙卻越掐越緊。

身高逾180公分的趙駿亞仗著身材優勢，以勒脖方式把徐女一路從客廳拖進臥室，徐一度失去知覺，甦醒時已躺在床上，趙卻跨坐在她身上，雙手仍掐著脖子，只見趙對著她大喊：「不要裝死！」接著還用頭猛力撞她的額頭，嗆她：「你害我快瘋了！我要殺了你！」

▲19年前，徐小姐與趙駿亞（圖）在美國交往時，曾多次被趙辱罵、毆打。圖為趙駿亞19年前舊照。（讀者提供）

擔心會被殺害的徐女眼淚不停地流，但趙不為所動，持續勒脖，並再次問徐：「你說誰是神經病？」徐把手指向自己說：「是我瘋了，是我有問題。」趙才鬆手。

▲徐小姐提供美國加州洛杉磯高等法院文件，證明趙駿亞因對她施暴被控4項罪名，其中3項罪名成立，遭判16個月徒刑。（讀者提供）

趙駿亞隨即命令徐起身，但徐沒力氣，趙把她抬起，放在床旁的地板上，跨坐在徐女身上先徒手打她耳光，再拿一條毛巾反覆打她的臉。徐女只能哭著求饒，趙卻大吼 ：「不要再哭了！」並再命令徐起身，徐嘗試拉住櫥櫃門框站起時，趙仍一邊打她耳光，一邊大聲吼叫，並出拳毆打她的腹部。更誇張的是，面對無法還手的女友，趙竟拉扯對方的頭髮，讓她的頭撞向臥室門板和地板，導致徐女差點昏厥。

受傷的徐女住院時接受警方訊問，還道出趙另一起恐怖情人行徑。原來，警方查出同年5月21日，同間公寓電話也曾撥打911報案，警方到場發現徐女手上戴著手銬，但徐當時不願控告，警方也未進一步處置。

徐女表示，趙那天是從清晨5點開始虐打她，足足打了3個多小時，到接近上午9點，她懇求趙讓她打電話給公司請假，才拿到電話趁機報案。然而，警方到場時，因趙在場，她根本不敢對員警說到底發生了什麼事。

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