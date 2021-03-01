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陸工業部：推動IC、5G、新能源車等「新興戰略性產業」壯大

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲大陸IC代工廠「中芯國際」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院1日舉行工業和信息化發展情況發布會，工業部長肖亞慶表示，未來要加強優質企業的梯度培育，推動包含集成電路（積體電路）、5G、新能源、新能源汽車等新興戰略性產業的發展壯大，打造一批具有國際競爭力的產業集群。

肖亞慶提到，回顧過去的五年，工業和信息化的成績非常顯著的，展望未來，工業和信息化系統將以提升產業鏈供應鏈的現代化水平為著力點和落腳點，進一步固根基、揚優勢、補短板、強弱項，推進「製造強國」和「網路強國」建設不斷邁上新台階。

肖亞慶指出，新一代信息技術、新材料技術、新能源技術等正在加快突破和加快發展，這些都深刻改變著世界經濟的發展模式和國際產業分工的格局，所以要堅持科技自立自強這一最本質的要求，充分發揮超大規模的市場優勢和新型舉國體制優勢，大力推動創新驅動發展，體系化提升製造業的自主創新能力，著重打好關鍵核心技術攻堅戰，完善共性基礎技術的供應體系，「特別是要加快健全以企業為主體的創新體系，鼓勵企業加大投入，催生更多原創性、顛覆性的技術。」

▼大陸近年出現許多國產電動車品牌。（圖／CFP）

▲陸國產電動車市場進入發展關鍵時期。（圖／CFP）

肖亞慶表示，要著力提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，打造未來發展的新優勢，自主、完整、富有韌性和彈性的產業鏈供應鏈，是經濟平穩增長的重要保障，「我們要把提升產業鏈、供應鏈的穩定性和競爭力放在突出重要的位置，實施製造業強鏈、補鏈行動和產業基礎再造工程，加快補短板、斷長板，佈局新興產業鏈，著力增強產業鏈、供應鏈自主可控能力，有效維護我國經濟安全，塑造未來發展新優勢，在激烈的國際市場競爭中牢牢把握住主動權。」

肖亞慶指出，要深入實施重大技術改造升級工程、質量提升行動，建設綠色製造體系，推進產業在國內有序轉移，要加強優質企業的梯度培育，加快改造提升傳統產業，推動包含集成電路、5G、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保等新興戰略性產業的發展壯大，培育發展未來產業，打造一批具有國際競爭力的產業集群。

肖亞慶還說，要加快發展數字（數位）經濟，以數字化變革催生和創造發展新動能，把握數字化、網路化、智能化的發展方向，發揮既有基礎和優勢，統籌推進數字產業化和產業數字化，全面部署5G、工業互聯網、數據中心等新一代信息通信基礎設施建設，實施製造業數字化轉型行動、智能製造工程、中小企業數字化改造等等，促進新一代信息技術與製造業充分融合、製造業與服務業深度融合，加快發展數字經濟，最根本的是要推動實體經濟的發展。

肖亞慶強調，未來實現網路強國和製造強國建設目標，在改革開放上要進一步加大力度，要更好發揮改革的突破和引領作用，對接製造強國和網路強國建設需求，聚焦保持製造業比重基本穩定。

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