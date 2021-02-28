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嘉義市彩齡夢享館　打造中高齡女性喘息紓壓的共融友善空間

▲嘉義市彩齡夢享館溫馨陪伴與貼心服務　讓婦女輕鬆做自己 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市彩齡夢享館溫馨陪伴與貼心服務　讓婦女輕鬆做自己 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中高齡女性在家庭中要照顧孩子和長輩，處於「三明治」世代夾層，嘉義市彩齡夢享館20202年成立至今以來，提供45至64歲中高齡女性喘息紓壓的共融友善空間，並透過如自我成長培力、健康與樂活、手作紓壓等課程及輕旅行活動，幫助許多面臨失業、家庭問題的中高齡女性，重新找回自信與定位；特別的是，彩齡夢享館致力於幫助中高齡女性走入社區，參與公共事務與展現自我，讓大家看見她們「不是凋零而是彩齡的人生」，揮灑出更燦爛的色彩，進而彰顯女性的活力與熱情。

▲嘉義市彩齡夢享館溫馨陪伴與貼心服務　讓婦女輕鬆做自己 。（圖／嘉義市政府提供）

李姓社工表示，中高齡是人生重要轉變的發展階段，這裡提供了喘息空間與陪伴服務，幫助中高齡女性度過低潮期，並且透過自我成長培力、健康與樂活課程，強化婦女自我察覺能力；未來除了積極推廣彩齡夢享館外，期待有機會與各社區、鄰里合作，規劃她們一同走入社區發揮所長，如帶動社區老人一起跳舞及教長輩DIY手作小物等，藉此服務大眾，提升參與公共事務的機會。

▲嘉義市彩齡夢享館溫馨陪伴與貼心服務　讓婦女輕鬆做自己 。（圖／嘉義市政府提供）

而在眾多活動與課程中，最受學員們歡迎的是「手作舒壓課程」，開始報名後，人數瞬間就額滿，李社工說，手作課程如此受歡迎的原因是課程免費還可以將自己親手做出的成品帶回家，例如甜入人心的提拉米蘇及鋁編生活小物等；人氣強強滾的還有「輕旅行」活動，開放報名後，也是被秒殺一空，帶著學員們一日參訪各縣市社區，還有體驗內容豐富的一系列行程。

學員許媽媽表示，自己是全職的家庭主婦，在面臨孩子們長大離家後，心境產生巨大變化，時常害怕與自己獨處；透過參與「情緒自我調適」單元課程，在專業老師的引導與互動下，找到問題與解決方式，走出恐懼的陰霾，感謝彩齡夢享館與老師幫助讓自己找回信心，她面露喜悅的表示現在可以獨自做自己喜歡的事情，積極的參加不同社團認識更多人；她深覺這裡是個好地方，受益匪淺，就選擇回到彩齡夢享館當志工，回饋與服務更多人，讓她們的生活更多采多姿。

社會處表示，彩齡夢享館專為嘉義市年滿45歲至64歲之女性服務，提供友善關懷、情緒支持、紓壓喘息、自我成長、健康促進等世代共融服務，其開館時間為每週一至週六早上8點30至下午8點，國定假日及連續假日休息；每個月會舉辦不同主題活動，鼓勵大家好康逗相報，一同來參與體驗豐富的課程與活動，詳情請洽彩齡夢享館臉書
(專線電話05-2767576 地址:嘉義市啟明路58號2樓)。

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