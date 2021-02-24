「國道惡霸」逼車潑漆！無辜男玻璃一片藍盲駕…狂尖叫　網全怒了

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網搜小組／董美琪報導

國道驚見惡意逼車！網友日前在國3台南路段（國3南下，靠近白河地磅站），遇到一輛貨車（車號BE開頭21結尾），任意變換車道，不斷逼車，害人差點發生意外。誇張PO文一出，竟有許多被害人也紛紛來留言，有人還遇到這台貨車拿氣瓶攻擊、潑油漆，網友們紛紛希望媒體來報導、警方制裁這名誇張駕駛。

女網友22日在「爆料公社二社」發文，表示跟先生一起開車回家，竟然遇到恐怖逼車，「今天在回家的途中（國3南下，靠近白河地磅站）約13:10左右，遇到這台貨車，隨意變換車道、逼車，左右搖晃。我們一上交流道，就差點被撞到，嚇死我了，只能用手機拍到這段影片，危險駕駛的部分錯過沒拍到，太可怕了。這輛車好像是累犯了，我有看到有這台車的貼文⋯⋯。」

▲國道驚見惡意逼車。（圖／翻攝自爆料公社二社）



女網友補充「拿記憶卡出來看，大部分影片都有，唯獨少了被貼車的那段，還有影片是損毀的，所以確定行車紀錄器真的掛了⋯⋯不然我就能證明那台車子危險駕駛的部分，也能證明我真的不是因為龜速這個問題來貼文。當時我真的嚇到了，過了一會才想起來可以用手機拍影片。」最後她用手靠椅背穩定拍攝存證，她希望大家提醒大家，不要牽連無辜的人。

▲其他網友稱遇過這位國道惡霸。（圖／翻攝自爆料公社二社）



網友看了怒罵「真他X討厭貨車貼這麼近」、「這也貼太近了吧，旁邊沒啥車」、「故意的，還會開到旁邊想撞車」、「這台真的無法無天」、「這種開法明顯故意的」、「這台貨車遲早會付出慘痛代價」、「原來是累犯，誇張欸」、「我我我，我大年除夕就是遇到他」。

此文一出，有不少網友PO出傳送門，直指這個（車號BE開頭21結尾）小貨車駕駛是累犯，多數民眾第一時間遇到都不想惹事，甚至受到驚嚇，但由於事關民眾生命安全，不少人互相提醒，更希望能幫高調，以防哪天真的出事。

有網友在 該文底下列出，至少已有５位受害者 。一位網友指出，這輛貨車去年11月曾在中彰快速道路逼車，甚至拿東西丟車。

還有其他網友指控，曾在國3被同一輛潑漆，相當危險。這名被害人去年12月底，與男友行經國3台南接國8路段，這輛小貨車駕駛突然比中指，又逼車擋車，甚至在行進時，以氣瓶攻擊被害情侶，最後甚至潑2次油漆，幸好遇到國道警察來幫忙。

▼國道驚見惡意逼車，前擋風玻璃遭潑漆。（圖／翻攝自爆料公社二社）



沒想到貨車駕駛嗆說是小車的錯，還不承認自己有潑油漆，但警察一開車門檢查，當場在副駕駛座發現油漆、氣瓶全，最後貨車才改口說「認錯車」自己不是故意的，據了解，小車駕駛目前已提告。

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