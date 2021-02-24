陸版Clubhouse跟風做大　專家提醒「小心死很慘」

▲Clubhouse在大陸衍生模仿新商機。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美國風靡全球的即時性音頻社交軟件Clubhouse，引來新一波模仿商機。甚至有人預測，「接下來會有一大批陸版Clubhouse出現」。不過，大陸專家學者認為，這股模仿風潮不見得人人都能發財，在既有資本雄厚的企業競爭下，新創團隊要想做強、做大非常困難。

據《澎湃》新聞報導指出，市面上有不少新創團隊研發陸版Clubhouse，據大陸映客CEO奉佑生介紹，2月初Clubhouse爆火後，春節火速設計執行，用6天時間完成整個產品的研發、設計到測試後，趕在2021年除夕當天上線。據多位互聯網從業者消息，多家大陸本土公司正在開發類似Clubhouse的APP，語音社交一時成為熱門。

▲陸學者認為，新創團隊模仿Clubhouse商機十分困難（圖／翻攝自Clubhouse簡介）

究竟陸版Clubhouse能否做大市場？報導稱，中國人民大學助理教授王鵬認為，「刮起即時語音社交平台旋風容易，但創業企業要想做強做大卻很難。」他說，目前大陸微信、微博、抖音、快手等社交平台瓜分天下，極化效應、馬太效應明顯，巨頭流量資源很容易獲得用戶，小平台成功的機率較小。相比於單獨做陸版 Clubhouse，在微博、微信、抖音等APP中加入相應的模塊更為實際。

「我特別不建議創業公司做這個產品，門檻很高，留存很差，創業團隊會死得很難看的。」崑崙萬維CEO周亞輝提醒，Clubhouse類產品早期的運營難度極高，創業團隊不要輕易模仿。