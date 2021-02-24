2021大學畢業起薪40K「這6所學校最吃香！」唯一商管私校是它

▲畢業後還是要接軌就業，學校及產業的起薪也大不同。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／綜合報導

2月24日學測成績公布，《遠見》最新出刊的2021大學暨技職入學指南，獨家公布各大學五大就業熱門學科領域的起薪報告，並與104人力銀行合作，針對2011～2021十年來就業資料庫進行的大數據分析，篩選大學畢業生第一份工作的「實際月薪」數字。工程學群以台大、清大起薪40K最高，資訊由台大、陽明交大、成大、政大40K並列第一，台大同時也以40K、35K、34K，拿下商管、法政與人文社會學群起薪排行榜冠軍。

工程：台清40K並列冠軍，傳統名校最受肯定

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雖說許多教育專家強調「大學不是職訓所」，但畢業後還是要接軌就業，每年選填志願，「未來就業狀況」與「產業起薪高低」依然是學生和家長的重要考量。

工程是傳統熱門學群，起薪最高由 台灣大學與清華大學同以40K奪冠 ，成功、中央、陽明交大則以38K並列第三。

這五所大學都是傳統國立名校，台清交成被譽為高教四大天王，中央則是以基礎科學、地球科學、工程領域聞名，各校在學生程度、師資水準、校友人脈、資源豐富、產學合作上，都具有強大優勢，也備受企業肯定。

資訊：大資工時代興起，政大異軍突起擠入領先群

近兩年資訊科系的入學分數不斷往上衝，被稱為「大資工時代」。有四所大學並列第一，分別是 台大、陽明交大、成大、政大，起薪同為40K。

政大身為文法商名校，很多人甚至不知道政大有資科系（隸屬理學院）。由於沒有理工學院，資工系很早就開始思考怎麼把資訊科技與人文社會、商管財經做跨領域結合。這種把理工劣勢轉化為跨領域優勢的策略，在近年各行各業積極數位轉型的趨勢下，政大資訊科系人才反而特別有亮點，帶動畢業生薪資水漲船高。

▲台大、陽明交大等4所學校資工系起薪至少4K。（圖／記者季相儒攝）

商管：台大管院最受肯定，前五強東吳唯一私校

商管學群入榜起薪前五的學校，都是傳統相關領域的強校，台大管院名列第一，政大商院排名第二，成大管院、清大科管則是第三第四名。

商管學群中起薪前五強中唯一的私立大學──東吳大學 ，不只是商管財金領域最具代表性的老牌私校，2015年成立「巨量資料管理學院」，更是全台灣最領先鎖定「金融科技」最轉型的學校之一。隨著台灣各大小企業近年紛紛開始進入數位轉型的高峰期，這批預先培養的數位管理人才，也就變得更加火紅，帶動企業以高起薪對於東吳商管類別學生的更加肯定。

法政：中原、淡江、東吳進榜，私校表現受肯定

法政學群方面，台大、政大和北大三所此一領域的傳統名校分列起薪前三名。

老牌私校中原、淡江、東吳則都進入前五名，這三所學校也都是法政領域的傳統強者，其中東吳法律系以英美法為特色，和政大、北大同為國內司法界三大強權，東吳政治系更因多位校友進入國會，曾有「國會第三大黨」暱稱。

▲社會科學類組以台科大、台大以34K起薪並列冠軍。（圖／記者林敬旻攝）

人文社會：臺科大與台大並列冠軍，技職傳統印象

人文社會學群一直被視為「起薪較弱」的學科，《遠見》特別請104人力銀行篩選包括「大眾傳播學群」「外語學群」「文史哲學群」「教育學群」和「社會與心理學群」的大學畢業生起薪，或許不如工程、資訊等熱門科系，但和法政領域差不多。

而且人文社會學群拿到高起薪的新鮮人，學校背景更多元，例如臺科大就與台大同以34K並列冠軍，北科大也以33K名列第三，打破科大「工科掛帥」傳統印象。

很多人以為人文社會領域不是技職科大強項，但技職體系的背景，讓課程設計上特別著重「產業連結」，當一位人文社會背景的學生，不只有學科專業，而有職場能力，企業自然特別歡迎這樣的人才。