新莊愛貓女長期餵浪貓　不滿媽媽不付5000元貓糧…發狠狂刺死媽

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名領有身心障礙手冊的女子，因餵養流浪貓，向商家訂購5000多元的貓飼料，媽媽不願付錢，母女因此起口角，母嗆「不然妳殺了我！」，女子憤而騎車到雜貨店購買水果刀，返家朝母親左腹刺殺，經送醫後不治身亡，訊後將依殺人罪送辦。

▲新莊砍媽媽。（圖／記者陳以昇翻攝）



據了解，43歲蘇姓女子在家排行老四，領有身心障礙手冊，平時在大哥幫她開設的檳榔攤工作，5天前才從北市聯合醫院松德院區出院，因長期在5樓住家餵養流浪貓，龐大的貓飼料費用，讓68歲的母親相當不滿。23日上午，蘇女向寵物店訂購5000多元的貓飼料，母親拒絕付款，蘇女接到店家電話後，返家到2樓母親住處大吵一架。

由於母女2人早已為了買貓糧的問題吵架無數次，這次母親忍無可忍嗆「不然妳殺了我！」，蘇女立刻衝出門，騎機車到附近雜貨店，買了一把水果刀衝回家，一進門就朝母親左腹刺殺，蘇女的三哥阻止不及，只能眼睜睜看妹妹拿著血淋淋的兇刀，走出大門到樓梯間抽菸。

警方接獲三哥的報案火速到場，救護人員將癱軟在地的母親送往部立台北醫院急救，最後仍傷重不治。蘇女被警方帶回派出所偵訊，訊後將依殺人罪移送新北地檢署偵辦。

▲新莊砍媽媽。（圖／記者陳以昇翻攝）