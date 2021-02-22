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快訊／西藏冒險王跌落冰川「謀殺疑雲」　最新調查進度公布了

▲▼西藏冒險王墜落冰川死亡、西藏、冰川。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

▲西藏冒險王墜落冰川失蹤成謎。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

記者王致凱／綜合報導

中國大陸網紅「西藏冒險王」王相軍，2020年12月外出拍片時，意外跌落冰河後失蹤，至今未被尋獲。西藏那曲市嘉黎縣公安局22日通報，經過鑑定證實王相軍為意外落水失蹤，外傳他遭人謀殺的傳聞無事實根據。

西藏嘉黎縣公安局通報說，事發當天公安局接獲王相軍同伴左某明報案，稱2人在嘉黎縣尼屋鄉依嘎冰川拍攝影片時，王相軍不慎失足掉落河裡失蹤。接獲報案後，當局累計動員120餘人次，持續展開7次搜救，但因當地海拔4000多公尺、平均氣溫在攝氏零下20度左右，地形複雜、水流湍急，因此至今仍無法尋獲失蹤的王相軍。

事發後，網路傳言一支王相軍的「藍洞」探險影片經過降噪處理後，竟然錄到了可疑對話，質疑這起案件可能屬於謀殺案。

嘉黎縣公安局回應說，該局第一時間成立專責調查小組，歷時20天走訪6個省市，調查80人、製作21份筆錄，並且赴現場勘查2次，調取5處監視器畫面、鑑定手機影片24段，確認全案為意外事件。

公安局通報說，經查，王相軍與左某明2020年12月19日晚間自行駕車至嘉黎縣尼屋鄉依嘎冰川旁空地夜宿車內，並於次日前往冰川拍攝影片。為了追求影片效果，20日11時51分許，左某明按照王相軍的要求，用王相軍的手機拍攝他在岩壁上「小跑及回頭動作」的片段，此時王相軍突然失足滑入水中。

之後，左某明多次嘗試施救，期間自己也不慎落水，他自行爬上岸後，找來附近工地人員協助救援，但返回時已經不見王相軍蹤影，他便報警求助。

公安局表示，經依法調取網傳的「藍洞」原始影片，送專業機構鑑定，發現該影片為王相軍本人在2020年12月10日拍攝，聲音主要為流水生聲、腳步聲、衣物摩擦聲、呼吸聲，但沒有檢測到有效語音，且拍攝位置在西藏林芝市波密縣易貢鄉恰青冰川，與他落水的地點直線距離115公里，車程900多公里，因此認定此案為意外落水失蹤，藍洞降噪影片與此案無關。

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