台61線20車追撞釀2死8傷　台灣百合公義協會聲明：全線禁行重機

地方中心／桃園報導

台灣百合公義協會徐理事長15日晚間11時許，行駛在台61線快速道路，路程中突遭7輛大型重機蛇行超車。21日台61線發生20車追撞釀2死8傷慘劇後，台灣百合公義協會也發表聲明：全線禁止重機行駛。

▲台61線重機蛇行超車。（圖／地方中心翻攝，下同）

台灣百合公義協會指出，「徐理事長於2021年0月15日夜間行駛於台61線快速公路，該路段不論內外側車道，最高限速90公里，本車依規定以90公里時速駕駛，並保持安全車距。約23時40分許行經蘆竹交流道路段時，突有7輛大型重型機車蛇行超車；若非駕駛反應沉穩，恐已釀成連環車禍。」

台灣百合公義協會表示，「自開放大型重型機車行駛快速公路以來，本會相信，大多數的重機騎士駕駛都是遵守交通法規的，但總有少數不遵守法令之重機駕駛沿用行駛一般道路之陋習，任意變換車道、蛇行、競速、插入連貫行駛汽車之間等危險駕駛行為。本會以為，如此行徑不僅嚴重危害守法駕駛之行車安全，亦加重執法員警之勤務負擔。」

台灣百合公義協會提到，「本會希望交通部的高官不要為了政績只會立項目、搞預算、搞工程款等，浪費納稅人的錢。民間企業最重視績效管理，然而政府機關卻只會做宣傳，絲毫沒有道路安全績效管理的能力。這對所有駕駛及其乘客皆已對道路安全產生疑慮。」

最後，台灣百合公義協會指出，「西濱快速公路(台61線)已經有部分路段禁止重機行駛，但仍允許重機行駛的部分路段，如今卻成為少數重機愛好者聚集、進行飆車與競速遊戲的場地。基於保障用路者安全，避免造成無法挽回的車禍與憾事，如果交通部不能妥善的進行西濱快速道路(台61線)道路安全管理，減少上述重機騎士的違規亂象，希望西濱快速道路能全線禁止重機行駛。以確保所有用路人的安全！」