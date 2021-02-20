藝術家旅外20年　｢疫」外回鄉創作「風．光．逐夢」綻放護城河

▲藝術家蔡筱淇、吉川公野向市長、文化局長說明創作理念（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市護城河藝術燈飾「風．光．逐夢」進駐，以不鏽鋼、鋁合金呈現「風吹」的自然線條，創作宛如「凝結煙火」綻放在河面，深受遊客喜愛，作品出自新竹子弟蔡筱淇，旅英22年的她，與日本籍丈夫吉川公野搭檔創作，作品展出遍及歐洲更曾獲國際大獎，她在市府邀請下創作，「終於在家鄉展出，真的很感動」，還與新竹市長林智堅親自帶路導覽作品。市府指出，作品展出至3月7日，邀請民眾把握周末、即將到來的三天連假來訪。

林智堅表示，台灣防疫得宜，意外讓許多藝術家在台落腳，蔡筱淇、吉川公野就是其中之一，去年回台後因疫情嚴峻不再返英，意外促成他們藝術家生涯中最長的「台灣long stay」，市府也因此邀請她創作，讓新竹人的國際級作品有機會在家鄉大放異彩、與家鄉親友分享。

林智堅說，「Tsai & Yoshikawa」這對英國裝置藝術搭檔，作品遍及倫敦、巴黎、德國、日韓的藝博會、美術館等。出身竹市的蔡筱淇更曾獲國際大獎肯定，其作品《The Lion》榮獲Marsh Award英國全年度最佳公共雕塑獎。

蔡筱淇說，他們打造的「風．光．逐夢」是目前作品中最大型的單件戶外裝置藝術，從去年初開始構思，耗時一年創作，才讓不鏽鋼、鋁合金呈現出如風吹的幾何線條律動，色彩豐富繽紛，點綴的壓克力圓盤使作品可隨風動折射出不同光芒。

蔡筱淇、吉川公野說，「這一切發生很突然」，他們去年回台，原本只想待過年，沒想到，疫情瞬間爆發，她與吉川先生為了小孩選擇留台，不知不覺留台已滿一年。她出身於新竹市，從小就是美術班，自大學起就長居英國，也開啟她藝術生涯中最長的一段台灣生活。

蔡筱淇說，藉此機會，他們將多年成果一次在家鄉呈現，過去在全世界布展，往往只能透過照片理解現場狀況，此次在家鄉創作，可以一直前往展覽現場踏勘，「還能多認識家鄉，是很幸運的體驗」，加上聽見親朋好友回饋、親眼見證民眾肯定，讓她感到「既光榮又幸福」。

「竹市變得越來越美，融合古蹟與新建築街景更令人驚豔」，蔡筱淇、吉川公野說，竹市古城區存有許多日治時期建築，走在街道上，宛如回到日本，還有新竹市立動物園、各式公園不僅有無障礙空間，還有特色兒童遊具，真的很適合居住。

蔡筱淇父母從事燈泡產業，她更從小就住在玻璃工業的聚落裡，蔡筱淇說，下一目標，她盼貢獻自己的能力，將新竹著名的在地工藝與藝術美感結合，諸如挑戰玻璃創作，將多年旅外的經驗帶回家鄉。

新竹市府表示，元宵節後緊接二二八連假，推薦民眾一同來護城河燈區，欣賞國際級藝術作品，作品展出至3月7日，更可自火車站開始沿線漫步護城河公園、東門城，體驗全線全新光環境設計。