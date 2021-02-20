停車回LINE…抬頭驚見「花褲哥」忘情熱舞　迷惑姿勢讓他笑噴

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他初四下午開車出門要去吃晚餐，不過開到一半因為收到訊息，就把車子停在路邊回一下LINE，不料下一秒他抬頭就看見讓他爆笑的畫面，一名身穿花褲的紅衣男在他車前忘情跳舞，影片曝光後也吸引許多網友討論。

▲駕駛路邊停車回LINE，抬頭「眼前一幕」讓他笑噴。（圖／網友授權使用）

影片可以看見，原PO把車子停在路邊，接著開始滑手機查看Line訊息，此時前方身穿花褲、原本正在講電話的男子，在掛掉電話後突然開始「謎之跳舞」，讓他看完訊息後一抬頭瞬間笑噴，並決定下車與對方打聲招呼，花褲男發現舞蹈被人看見了，也忍不住笑了出來。

原PO表示，影片拍攝的時間是大年初四下午4時許，他開車上山準備與朋友吃晚餐，「結果看完訊息後，抬頭一看瞬間喊出『這三X』，，看他蠻搞笑的，就下車打聲招呼。」

▲花褲男發現舞蹈被人看見了，也忍不住笑了出來。（圖／網友授權使用）

其他網友看了也紛紛笑說「藥效還在跑啦，哈哈」、「不管他嗑了什麼，都給我來一點」、「很像我兒子在家時做的迷惑行為，加上一些意義不明的動作」、「發現跳舞被別人看見了，突然間尷尬了起來，哈哈」、「想拍抖音影片嗎。」