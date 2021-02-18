被趙少康批「談BNT疫苗是偷雞摸狗」　陳時中不滿回應了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在電台專訪透露原本快到手的BNT疫苗，因為外力因素被攔截，引發社會關注。資深媒體人趙少康也直批「陳時中沒透過總代理跟BNT談，是偷雞摸狗走後門！」對此，陳時中也直回「偷雞摸狗這個形容詞實在不恰當，沒跟總公司談是偷雞摸狗，那我就不知道什麼叫正正當當？」

有關BNT疫苗被攔截，不少人認為就是跟政治因素有關，因為BNT是上海復星總代理，陳時中也多次表示，是直接跟德國總公司洽談，上海復星並沒有直接接洽。

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針對趙少康批評沒透過總代理跟BNT洽談是偷雞摸狗走後門說法，陳時中也不滿表示「一個總公司、一個國家要買，沒有所謂偷雞摸狗的情況，這樣的形容，以他媒體人的用法是有點欠精準。」

另外，外界也有聲音希望陳時中說明白「是誰從中作梗，導致BNT疫苗被攔截？」以及「馬前總統說不要拒絕大陸疫苗，被說是抹黑陰謀論」，陳時中則回應「我只能陳述我所經歷的情況，詳實跟大家報告，不要再做所謂的臆測。」

針對馬前總統，陳時中則簡單表示「那是別人講他，我相信我沒有特別提到他，至於別人怎麼認為、他怎麼表現，都是互相觀感的問題，我們不予評論。」