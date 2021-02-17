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鬆口「可推薦中國疫苗」？陳時中談洽購2條件：時間上有點晚了

▲▼陳時中上周玉蔻廣播節目時接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中上周玉蔻廣播節目時接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

我國積極向國際疫苗廠洽購新冠疫苗，唯中國疫苗被多次表達「不會使用」，不過指揮官陳時中昨首度鬆口「如果有人對中國疫苗很有興趣，也可以跟我們推薦」。陳時中今（17）日受訪被問及此事，他表示，如果中國疫苗相關資料完整加上佈局上有必要，就可以洽購，但「時間上已經有點晚」。

國民黨馬英九、趙少康等人近期不斷呼籲「台灣不要拒絕或排斥大陸疫苗」，陳時中日前回應，中國疫苗未成為候選疫苗，主要是因為技術性的資料不完備，科學性的資料也沒發表過，所以沒有列入候選疫苗。

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不過有國民黨人士提及Lancet期刊於2月中有刊登中國疫苗試驗相關結果，與指揮中心之前稱中國疫苗沒發表過科學性資料不符合。陳時中昨鬆口「大家覺得很有興趣的話可以來推薦」，但也解釋，列入候選疫苗是去年的事情，相關期刊資料則是近期的事情，會再注意。

陳時中今日上廣播電台節目會後受訪被問及此事，他表示，我方本來就沒有特定要去排斥哪一款疫苗，如果相關證據多自然會被注意到，「如果真的非常需要，會排除萬難洽購，畢竟這有關身體健康」。然而目前為止中國疫苗資料尚不完全，既然發表在期刊，若後續能具體、提供詳細完整技術性資料，可再交由專家審查。

陳時中指出，國內專家審查疫苗採購耗時長，且技術性資料要完整，而我方疫苗採購相關佈局逐漸在完成，「也不是說哪個好就非買不可」。陳時中強調，資料要完整加上佈局上有其必要，「但現在時間上已經有點晚」。

根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。

COVAX首波分配到20萬劑AZ何時會到？陳時中表示，已在等最後兩個程序，其中一個WHO緊急使用授權（EUA）已經通過；另一個是我國也要通過個別藥廠的審核，已和韓國聯絡，對方也已送資料，內容相當完整。

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